أيام قليلة وستغدو العاصمة السعودية الرياض إلى مسرحية جنونية يتحول فيها الجمهور إلى شخصيات خيالية وكرتونية وتاريخية مع انطلاق أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 وهو ما دفع الجمهور للبحث عن محلات الأزياء التنكرية في الرياض .

وعلى غرار احتفالات يوم التأسيس السعودي في 27 يناير 2022، حين انتقل الزمن في الرياض والعديد من المدن السعودية إلى ما قبل 3 قرون حين أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى، فمن المتوقع أن ستصبح الرياض وكأنها جزءا من فيلم هوليود العالمية أو مسلسلات إنمي الشهيرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أسواق و محلات الرياض تهافتًا ملحوظًا على شراء الأزياء التنكرية لحضور فعاليات أكبر حفلة تنكرية في السعودية حيث سيسمح بالدخول مجانًا إلى بوليفارد الرياض ووينتر ووندرلاند لكل من يرتدي ملابس تنكرية.

كما تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين في أكبر حفلة تنكرية في السعودية ومنها سيارتين و40 بلايستيشن والعديد من الجوائز القيمة وهو ما دفع العديد من الشباب والفتيات للبحث أن أماكن و محلات بيع ازياء تنكرية في الرياض .

أزياء حفلة التنكرية في بوليفارد الرياض 2022

أكدت الهيئة العامة للترفيه في السعودية بأن يمكن لمرتادي حفلة تنكرية التي ستقام في منطقتي بوليفارد الرياض وونترلاند الرياض على النحو التالي:

يوم 17 مارس التنكر كبطل خارق أو شخصيات الأنمي

يوم 18 مارس التنكر كشخصيات الأفلام والمسلسلات

محلات الأزياء التنكرية في الرياض

منذ بدء الاستعدادات لأكبر حفلة تنكرية في السعودية والتي تقام في السعودية للمرة الأولى، تشهد اسواق الرياض إقبالًا كثيفًا على شراء الملابس والأقنعة التنكرية من أجل المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي ودخول بوليفارد الرياض وونترلاند الرياض مجانًا والفوز بإحدى الجوائز القيمة.

كما وجه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية العديد من الأسئلة عن افضل محلات الأزياء التنكرية في الرياض من أجل الحصول على الزي المناسب مثل الأبطال الخارقين وشخصيات إنمي شهيرة وحتى شخصيات مرعبة من أشهر أفلام هوليود.

محلات الأزياء التنكرية في الرياض

محلات تويز أر أص

Party Experts

Toys“R”Us

محل فناتير

فيـيستا

نستعرض لكم في هذا التقرير بعض محلات الرياض التي تتوفر لديها ملابس تنكرية لـ الرجال / النساء / الأطفال :

Party Experts

يشتهر محل Party Experts بأنه من افضل محلات الأزياء التنكرية في الرياض بمجموعة رائعة من الأزياء التنكرية والتي ستكون مناسبة لأكبر حفلة تنكرية ستشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة.

اكسسوارات تنكرية

مستلزمات الحفلات التنكرية

الازياء التنكرية للنساء

الازياء التنكرية للرجال

الازياء التنكرية للبنات

الازياء التنكرية للاولاد

الملابس التنكرية للرضع والبيبيات

اكسسوارات الأزياء التنكرية

الاقنعة التنكرية

باروكة - شنب - لحية

القبعات واطواق الشعر

مكياج سينمائي

البلاك لايت (نيون)

ديكورات الهالوين

موقع محل Party Experts

طريق ابي بكر الصديق الفرعي، المرسلات، الرياض، المملكة العربية السعودية



ساعات العمل:

الثلاثاء 9:30 صباحًا - 12 صباحًا

الأربعاء 9:30 صباحًا - 12 صباحًا

الخميس 9:30 صباحًا - 12 صباحًا

الجمعة 4 مساءً - 12 صباحًا

السبت 9:30 صباحًا - 12 صباحًا

الأحد 9:30 صباحًا - 12 صباحًا

الإثنين 9:30 صباحًا - 12 صباحًا

* طلبات أونلاين عبر الموقع الرسمي أو بالنقر هنا

Party & Costume Store على تطبيق إنستغرام

محلات الأزياء التنكرية في الرياض للاطفال

تواجه العديد من الأمهات صعوبة دائمًا في العثور على الزي التنكري الملائم لأطفالهن للمشاركة في حفلة تنكرية، لذا نقدم لكم اليوم بعض اهم اماكن بيع ملابس تنكرية للاطفال في الرياض

محلات تويز أر أص - Toys "R" Us

تعد محلات تويز أر أص - Toys "R" Us من أهم و افضل محلات الأزياء التنكرية في الرياض والذي يقدم مجموعة رائعة من الملابس التنكرية الخاصة بالأطفال (فتيات – أطفال) مثل:

زي الأميرات

حورية البحر

ساندريلا

أميرات ديزني

تتراوح أسعار ملابس ازياء تنكرية للأطفال بين 100 إلى 160 ريال

عنوان محلات تويز أر أص

طريق الملك عبد الله مقابل صحاري مول

طريق الملك عبدالله الفرعي

الخيمة مول - طريق خريص

محل فناتير

يقدم محل فناتير إلى جانب الألعاب التعليمية تجهيزات وملابس لحفلات تنكرية للأطفال ولها 6 فروع في عدة مدن في المملكة العربية السعودية فهو من افضل محلات الأزياء التنكرية في الرياض ا.

موقع محل فناتير الرياض (فرع السيف)

العنوان: طريق الأمام سعود مع تقاطع عثمان بن عفان

الهاتف: 011-2293556

الجوال: 0550256092

الموقع: www.fanateer.com

فيـيستا

يعد محل فيـيستا من أهم وأشهر محلات بيع مستلزمات اعياد ميلاد وملابس تنكرية في الرياض الخاصة للكبار والأطفال.

بالونات

زينة حفلات

مستلزمات الحفلات

ملابس تنكرية للاطفال / النساء / الرجال / البنات / الأولاد

اكسسوارات ممتعة

ادوات المائدة

محلات بيع اقنعه تنكريه في الرياض

كما يبحث الجمهور في المملكة العربية السعودية عن أماكن ومحلات بيع اقنعة تنكرية للمشاركة في الحدث الترفيهي الفريد من نوعه والذي يقام لأول مرة بتاريخ السعودية.

ويقترح لكم موقع البوابة التسوق من موقع نون - noon الذي يضم مجموعة متنوعة من الأزياء التنكرية والأقنعة التنكرية والتي من الممكن التألق بها في هذه المناسبة الرائعة.

وللحصول على ازياء حفلة تنكرية يمكن التوجه إلى الموقع الرسمي أو بالنقر هنا