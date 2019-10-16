من هي أليساندرا أمبروسيو الفتاة التي خضعت لجلسة تصوير برفقة محمد صلاح؟

أطل النجم العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على محبيه من خلال أحدث جلسات التصوير الخاصة بمجلة "GQ" المجلة الشهرية الخاصة بالرجل، واستطاع أن يجذب الأنظار إليه خاصة بعد أن رافقته فتاة برازيلية في الصور تدعى أليساندرا أمبروسيو.

وبعد الضجة التي حدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صور الغلاف الخاصة بالمجلة وظهور الفرعون المصري برفقة الفتاة البرازيلية، بدأ الفضول يجوب أرجاء المكان، وانطلقت الأسئلة من النشطاء حول من هذه الفتاة التي ظهرت في الصور.

أليساندرا أمبروسيو هي عارضة أزياء برازيلية ولدت في 11 أبريل عام 1981، وبدأت شهرتها في عالم عرض الأزياء في أواخر التسعينيات، وهي واحدة من العارضات اللواتي يعملن مع دار أزياء "فيكتوريا سيكريت" وتحديدًا في مجال الملابس الداخلية وهي الناطق الرسمي للشركة منذ 10 أعوام.

وعملت أمبروسيو أيضًا كوجه إعلامي لعلامات تجارية كبرى في عالم الأزياء مثل: "دولتشي أند غابانا"، و"كريستيان ديور"، و"جورجيو أرماني"، و"كالفين كلاين" و"رالف لورين" و"رولكس" والعديد من العلامات الأخرى.

على الصعيد الشخصي، أليساندرا أمبروسيو أم لطفلين وهما "أنغا" و"ليو"، وكانت في عام 2004 قد قررت إطلاق خطها الخاص في تصميم أزياء ملابس البحر والذي حمل اسم "Alessandra Ambrosio Sais".

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