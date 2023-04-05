من هي ألينا حبة محامية دونالد ترامب العراقية؟

البوابة - استطاعت المحامية ألينا حبة أن تدخل دائرة اهتمام الجمهور حول العالم بعد التزامها في الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجه 34 تهمة جنائية بعضها متعلق بتسجيل سجلات تجارية وأخرى بدفع المال لامرأتين من أجل السكوت عن علاقات جنسية خلال حملة انتخابات الرئاسة سنة 2016.

ومع دفع ترامب الثلاثاء ببراءته الثلاثاء أمام محكمة منهاتن بنيويورك، لمع اسم المحامية ألينا حبة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد مشاهدتها في الصفوف الأمامية بالمعركة القانونية التي تدور حول موكلها ترامب.

ألينا حبة في سطور

الاسم: ألينا سعد حبة

الأب: سعد حبة - متخصص في أمراض الجهاز الهضمي

تاريخ الولادة:25 مارس 1984

العمر: 39 عامًا

المهنة: محامية

الجنسية: أمريكية من أصول عراقية

الحياة الشخصية

في أوائل الثمانينيات، هاجر والدا ألينا من العراق هربًا من الظروف المعيشية الصعبة في بلدهم الأم العراق وذلك بحثًا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة.

ولدت ألينا حبة مع شقيقيها في سوميت بولاية نيوجيرسي لأبوين آشوريين من الكلدان وهم مسيحيون من العراق.

تعود أصول عائلة إلينا للآشوريون الكلدانيون الأصليون هم أقدم حضارة في العراق ويعرفون في كتب التاريخ باسم "مهد الحضارة".

الدراسة

في عام 2002: تخرجت هبة من مدرسة كنت بلاس.

في عام 2005: حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية بجامعة ليهاي

في عام 2010: حصلت على دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة الكومنولث في Widener

الحياة العملية

بين 2005 و 2007: عملت في عالم الموضة والأزياء من خلال علامة Marc Jacobs الشهيرة.

عملت في عالم الموضة والأزياء من خلال علامة Marc Jacobs الشهيرة. بين 2007 و 2010: توجهت إلى عالم الحقوق وعملت كاتبة قانونية في مؤسسة Eugene J. Codey, Jr.

توجهت إلى عالم الحقوق وعملت كاتبة قانونية في مؤسسة Eugene J. Codey, Jr. بين عامي 2010 و 2011: عملت قاضي المحكمة المدنية العليا في مقاطعة إسيكس.

عملت قاضي المحكمة المدنية العليا في مقاطعة إسيكس. بين 2011 و 2013: انضمت عندما انضمت كمساعد في تومبكينز، ماكجوير، واشينفيلد وباري، إل إل بي.

انضمت عندما انضمت كمساعد في تومبكينز، ماكجوير، واشينفيلد وباري، إل إل بي. بين 2013 و 2020: كانت شريكًا في الأسهم ومديرًا شريك في Sandelands Eyet LLP ، وهي شركة متوسطة الحجم تخدم إحدى الشركات التابعة لـ Fortress.

كانت شريكًا في الأسهم ومديرًا شريك في Sandelands Eyet LLP ، وهي شركة متوسطة الحجم تخدم إحدى الشركات التابعة لـ Fortress. في 2020: أصبحت الشريك الإداري لشركة Habba Madaio & Associates LLP.

ألينا حبة ودونالد ترامب

في عام 2019: تعرفت إلينا على ترامب بعدما انضمت إلى نادي ترامب الوطني للغولف بدمينستر في نيو جيرسي

تعرفت إلينا على ترامب بعدما انضمت إلى نادي ترامب الوطني للغولف بدمينستر في نيو جيرسي في سبتمبر 2021: اختار ترامب المحامية العراقية كي تكون جزءًا من فريقه القانوني، وبعد أشهر رفعت دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار نيابة عن ترامب ضد نيويورك تايمز، ومراسلي ثلاث تايمز، وابنة أخت ترامب، ماري ل.ترامب.

اختار ترامب المحامية العراقية كي تكون جزءًا من فريقه القانوني، وبعد أشهر رفعت دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار نيابة عن ترامب ضد نيويورك تايمز، ومراسلي ثلاث تايمز، وابنة أخت ترامب، ماري ل.ترامب. دافعت ألينا حبة عن ترامب في قضية التشهير التي رفعتها ضده سمر زيرفوس واتهامه بالتحرش جنسيًا بها دون موافقتها.

مثلت ترامب في قضية قانونية حيث كان يجري التحقيق معه بتهمة التمثيل الكاذب لقيمة أصوله في إقرارات ضريبة الدخل الخاصة به في ولاية نيويورك.

في سبتمبر 2022: رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونالد إم ميدلبروكس دعوى 2022 رفعتها ألينا حبة وترامب ضد العديد من المسؤولين الحكوميين ومنهم هيلاري كلينتون، وجون بوديستا، وجيك سوليفان، وديبي واسرمان شولتز.

رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونالد إم ميدلبروكس دعوى 2022 رفعتها ألينا حبة وترامب ضد العديد من المسؤولين الحكوميين ومنهم هيلاري كلينتون، وجون بوديستا، وجيك سوليفان، وديبي واسرمان شولتز. في 2023: بدأت في الدفاع عن ترامب المتهم بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

زوج ألينا حبة

تزوّج ألينا حبة من المحامي ماثيو آيت، الذي يدير مكتب المحاماة الخاص به في نيوجيرسي، ولديهما طفلين.

ثروة ألينا حبة