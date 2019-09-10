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من هي أمل وليد التي شغلت موقع تويتر بخبر طلاقها وكيف بدأت القصة؟

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:20
من هي أمل وليد التي شغلت موقع تويتر
من هي أمل وليد التي شغلت موقع تويتر

استحوذت الناشطة السعودية أمل وليد على اهتمام عدد كبير من روّاد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصدّر اسمها على موقع تويتر وجوجل ترند على خلفية تناقل خبر طلاقها من زوجها، خاصة وأنه لم يمر الكثير من الوقت على ارتباطها به.

في البداية قبل الخوض في تفاصيل القصة، أمل وليد حالها حال باقي المشاهير على السوشيال ميديا في السعودية أو في باقي البلاد العربية على حد سواء، فتاة محبة للسفر والرحلات، تنشر صور لطيفة لشقيقتها الصغرى رغد ويتابعها أكثر من مليون ونصف شخص على إنستغرام,إضافة إلى أنها تشارك يومياتها على تطبيق سناب شات وقريبة من الناس بشكل عفوي ومحبوب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حبيبة القلب والروح💋❤️ ايش اخر مكان سافرتوا له😍

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القصة بدأت بزواجها في شهر إبريل الماضي من شخص يدعى ماجد - بحسب ما ذكره المغردون على تويتر- ، وشاركت في وقتها فرحتها بزفافها مع متابعيها عن طريق نشر الفيديوهات والصور، ولكن منذ يومين أعلنت عن انفصالها بشكل مفاجئ عن زوجها بعد مرور 5 شهور فقط على الارتباط، لتبدأ موجة من التعليقات بجميع أشكالها وأنواعها حول موضوع طلاق أمل وليد.

ردود الفعل كانت متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قصة طلاق أمل وليد، هناك من فضل عدم التدخل فيما لا يعنيه واحترم خصوصية أمل وليد بل وحاولوا التخفيف عنها بعبارات تشجيعية، وهناك من وصفهم البعض بأنهم الشامتين الذين بدأوا بإلقاء اللوم على أمل وليد ووصفوها بالفاشلة.

الجدير ذكره أن أمل وليد ظهرت في مقطع على سناب شات يوم الإثنين وأعلنت عن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها، وذلك بهدف أن تضع حدًا للأخبار التي يتم تناقلها عن هذا الأمر، وطلبت بشكل صريح عدم التدخل في حياتها الشخصية احترامًا لها واحترامًا لطليقها.

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