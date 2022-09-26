من هي مشاعل الشميمري .. أول مهندسة فضاء سعودية تفوز بمنصب عالمي

انطلاقًا من إيمان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضرورة تمكين المرأة السعودية من الوصول للفرص والحقوق والدخول في مجالات عمل كانت محظورة سابقًا أو صعبة عليها، نجحت مهندسة الفضاء السعودية مشاعل الشميمري من تحقيق إنجاز مذهل على مستوى العالم وإشغال منصب قيادي في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

وفي نهاية جلسة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية IAF، فازت مهندسة الفضاء مشعل الشمري بمنصب نائب الرئيس للاتحاد، لتكون أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب البارز عالميًا.

ونجحت مشاعل الشميمري في الفوز بهذا المنصب كواحدة من 12 نائبًا لرئيس الهيئة ومتفوقة على 14 مرشحًا من أنحاء العالم كافة.

وجرى التصويت لصالح مشاعل الشميمري انطلاقًا لرؤيتها الفذة في تطوير قطاع الفضاء عالميًا، ودورها في تعزيز مكانة بلادها الريادية في المنطقة والعالم أجمع.

مشاعل الشميمري

من هي مشاعل الشميمري

تاريخ الولادة: 1984

مكان الولادة: الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة مشاعل الشميمري

حصلت على بكالوريوس هندسة الطيران من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن بولاية فلوريدا.

حصلت على بكالوريوس الرياضيات التطبيقية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن بولاية فلوريدا.

حصلت على درجة الماجستير في مجال هندسة الطيران وكان عنوان البحث "تصميم صواريخ سلمية لإرسال الإنسان إلى المريخ".

السيرة العملية لـ مشاعل الشميمري

عملت كمساعدة بحثية في مشروع ناسا للدفع الحراري النووي إلى المريخ، أطلق عليه Grooved-Ring،

انتقلت للعمل مهندسة أنظمة في شركة الدفاع Raytheon Missile Systems.

عملت على صناعة 22 صاروخا غير نووي في العام 2006.

وعملت على كتابة ترميزات برمجية لتطوير طريقة تحليل بيانات اختبار الرياح.

في عام 2010 أسست شركتها الخاصة، لكنها واجهت صعوبات تتعلق بالتمويل مما دعاها للتوقف في العام 2015.

جوائز مشاعل الشميمري

حصلت على المركز الأول في مسابقات عدة لصناعة رجل آلي.

نالت تكريم الملك سلمان بن عبد العزيز بوصفها أول مهندسة صواريخ في الخليج العربي.

صُنّفت واحدة من أكثر 10 سيدات عربيات تأثيرًا في العالم.

صنفتها مجلة Business.com ضمن أكثر مائة سيدة عربية تأثيرًا.

صنفها موقع Construction Week online ضمن العشرة الأوائل الأكثر تأثيرًا بمجالها في العالم العربي.

قائمة أقوى 100 امرأة عربية لعام 2016

الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية

يرتبط الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية بعلاقات وثيقة مع "الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية والمعهد الدولي لقانون الفضاء.

ويضم الاتحاد نحو 400 عضو من 71 دولة حول العالم، ويُعد بمثابة منصة للخبراء من وكالات الفضاء والأبحاث لتبادل المعارف والاعتراف بالإنجازات عبر جوائزها المرموقة التي تقدم سنويًا للأفراد والمجموعات وإعداد القوى العاملة المستقبلية من خلال أنشطتها التي تستهدف الطلاب والمتخصصين الشباب والتوعية من خلال منشوراتها وشبكتها العالمية للمساعدة في تعزيز التقدير العام للأنشطة الفضائية في شتى أنحاء العالم.