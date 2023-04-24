مهرجان البتراء الضوئي يحول المدينة الوردية إلى تحفة تبهر العالم

البوابة - شهدت منطقة البتراء الأردنية، إحدى عجائب الدنيا السبع، عرضًا ضوئيًا مبهرًا نفذه نخبة من أشهر الفنانين البصريين العالميين ضمن النسخة الأولى من " مهرجان البتراء الضوئي ".

وشهد ضيوف المهرجان وزوّار المدينة الوردية الواقعة جنوبي الأردن عرضًا ضوئيًا ثلاثي الأبعاد لى الواجهة الخارجية للخزنة، أحد المعالم الأكثر دهشة في مدينة البتراء، جمع بين الماضي والحاضر ونجح في إحياء حضارة الأنباط العريقة.

وجمع العرض المبهر الضوء الديناميكي والموسيقى والروايات التعبيرية من أجل إضفاء الحيوية على جمال الخزنة، وبين الإبداع والابتكار والتكنولوجيا في حدثٍ فريد تشهده البتراء لأول مرة في التاريخ.

وأبدى ضيوف المهرجان إعجابهم بالعرض الضوئي الذي نفذ على طول السيق واستمر حتى الواجهة الخارجية للخزنة، ورأوا بأنها طريقة مبتكرة من أجل الترويج لأحد كنوز الأردن الوطنية ولأشهر مناطق الجذب السياحي في العالم.

وقال أحد مشاهدي العرض: "لا أستطيع أن أتخيل مدى روعة المزج بسلاسة بين هذا الموقع الأثري الرائع مع العديد من الأضواء والتقنيات الرائعة والفريدة من نوعها من العديد من الفنانين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم".

وقال أحد المشاهدين: “العالم يات يؤمن بأهمية التكنولوجيا وكيف لها تأثير على تجاربنا اليومية. هذه المعرفة قوة ويجب أن توضع القوة في شيء ذي مغزى وتكريس التكنولوجيا لتعكس جمال الأردن”.

مهرجان البتراء الضوئي

سيحول مهرجان البتراء الضوئي المدينة الوردية في الفترة من 23 أبريل إلى 3 مايو 2023، إلى مشهد من الضوء والموسيقى، مع الإبداع والابتكار والتكنولوجيا.

ويهدف المهرجان، الذي أنتجته شركة AndreiVisuals و iJordan بالشراكة مع هيئة منطقة البتراء للتنمية والسياحة، تسليط الضوء على المدينة الوردية (البتراء) وحيويتها وإبداعها وتاريخها ووضعها كموقع إبداعي على خارطة السياحة العالمية.

وخلال المهرجان الذي يستمر 11 يومًا، سيصل الضيوف بعد حلول الظلام في نزهة سحرية على طول السيق، مضاءة من خلال عدد لا يحصى من الأنوار والأصوات والروائح المختلفة، قبل الدخول إلى الفضاء المفتوح أمام الخزانة المهيبة، حيث سيشاهدون مشهدًا مذهلًا، وعرض ثلاثي الأبعاد على واجهتها.

ويعد المهرجان دعوة عالمية مفتوحة لمشاركة فن ثلاثي الأبعاد من فنانين محليين وعالميين، من بينهم:

عرض "ولادة النور" لـ"أندريه فيجوالز" من الأردن

عرض "البتراء وهمسات القدماء" لـ Ouchhh من تركيا

عرض "RE-VISION" بواسطة Maxin10sity من المجر

عرض "HARMONIA FUTURA" للمخرج جيريمي بيلوت من فرنسا

عرض "Romance Dawn" للمخرج The Folks من إندونيسيا

عرض "RESURREXI" لـ"ياندرو سومو " من إيطاليا

عرض "ألبا" لـ إنزيست من إسبانيا

عرض "أوروم" لـ"لوكا أناني" من إيطاليا

عرض "مواسم الروح البشرية" بواسطة كاناكا ستوديو من إيطاليا

مهرجان الفن الرقمي الأول في الأردن

يهدف هذا المهرجان الفني الرقمي الأول في الأردن إلى إعادة وضع البتراء على أنها ملتقى طرق للحضارات ذات أهمية عالمية، مع الاحتفال أيضًا بشعبها وثقافتها وتراثها.