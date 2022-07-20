البتراء الوردية... أكثر مناطق الجذب السياحية في الأردن

البتراء الوردية من أكثرِ الأماكنِ السياحية شعبية والمعروفة بعمارتها المنحوتة بالصخور، وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع، والمفضلة عند السياح الأجانب عند زيارتهم الأردن، وتعتبر السياحة في البتراء الوردية من أشهر المواقع الأثرية في العالم وأهم مواقع الجذب السياحي في الأردن.

هل زرتم البتراء منْ قبل؟

يتم إدراج البتراء ضمن لائحة التراث العالمي التابع لليونسكو، فهي مزار لكل سائح سواء داخل الأردن خارجها، والتي تعبر عن جمال المملكة وتاريخها العريق،وتقع البتراء في محافظة معان، والتي تشتهر أنها مدينة بإكمالها نحتت من الصخر وداخل الجبل، وتحتوي البتراء على أنظمة وقنوات جر المياه القديمة وأدراجها وألوانها التي تختلف عن ضوء النهار الساقط عليها.

أين تقع البتراء؟

تقع مدينة البتراء في جنوب غرب الأردن والتي تبعد حوالَي 3 ساعات عن جنوب العاصمة عمان، ويوجد فيها الكثير منَ المعابد والمقابرِ والكهوفِ المنحوتة منذُ نحوِ ألفي سنة، ويحدها وادي موسى من الشرق إلى الغرب.

ويحيط بالبتراء بمنحدرات من الحجر الرملي معرق بظلال من اللون الأحمر والأرجواني تتفاوت إلى الأصفر الباهت، ولذلك أطلق عالم الكتاب المقدس الإنجليزي جون ويليام بترغون على البتراء في القرن التاسع عشر اسم "مدينة وردية عمرها نصف عمر الزمن".

أُدرِجت البتراء في قائمة اليونسكو موقع التراث العالمي بعد ما اكتشفها السائح السويسري عام 1812 إذ كانت المدينة الضائعة تحت الرمال، وفي عام 2007 تم تصويت على أن البتراء واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة.

سبب تسمية البتراء بهذا الاسم؟

اصل كلمة بترا يعود الى كلمة بيترس اليونانية التي تعني الحجر(الصخر) وان البترا تعني المدينة الصخرية كما سميت مدينة تدمر السورية (بالميرا) اي مدينة النخيل، ومن الممكن أن يكون أصلها عربي وجاء من جذر بتر بمعنى قطع فتكون البتراء تعني المدينة المقطوعة وبذلك يجوز استعمال اللفظين مشيرًا إلى أنها وردت في كتب المؤرخين باسم الرقيم وسلع الذي يعني الشق في الجبل وسلع الرأس شقه والمسلع الدليل الهادي اذ يشق الفلوات .

المناخ في البتراء

المناخ في البتراء حيث تتمتع البتراء بمناخ شبه جاف إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة سنوياً نحو 15 درجة مئوية، ومعدل هطول الأمطار 193 ملم. تتراوح درجات الحرارة ما بين 11 درجة مئوية شتاءً إلى 30 درجة مئوية صيفاً.

الخزنة في مدينة البتراء

السياحة في الأردن لا تكتمل بدون زيارة الخزنة فهي من ضمن المعالم السياحية الهامة لمدينة البتراء، حيث تم بناؤها في العصر النبطي قبل الميلاد بأكثر من 300 سنة، ومدينة البتراء واحدة من المدن التي تحتوي على مجموعة سلاسل الجبال في هذه المنطقة، فهي مدينة منحوتةٌ في حضن الجبال لها منظر مبهر وشديد حيث بنيت منذ الزمن الغابر.

الدير في مدينة البتراء

على خطى الخزنة في مدينة البتراء يقع الدير حيث يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد، ويفوق في مساحته مساحة الخزنة، حيث يحتوي على واجهةً كبيرةً ترتفع لـ 50 م، وطابقين، حيث يؤكد البعض على انه تم بناؤه في فترة حكم البيزنطيين، حيث حول إلى دير يسكن به الرهبان.

السيق في مدينة البتراء

السيق من معالم السياحة في الأردن الواجب زيارتها، وهو شقٌ في الصخور حيث يؤدي هذا الشق إلى مدينة البتراء، ويصل طوله 1200 متر تقريبا، وعرضه 3 أمتار في بعض المناطق، ويتسع إلى 12 متراً في أماكن أخري، فهو يتدرج في ارتفاعه ليصل إلى 80 متراً، وهذا الطريق هو الموصل في نهايته إلى الخزنة.

فندق موڤنبيك قلعة النبطي البتراء

تم افتتاح فندق موﭭنبيك قلعة النبطي البتراء الشهير رسمياً في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، 2018 عقب الانتهاء من مشروع تجديدات وتحسينات شاملة.

وتشمل أبرز أعمال التجديد في فندق موڤنبيك قلعة النبطي البتراء، 90 غرفة عصرية مزينة بألوان طبيعية تضم حمامات مزوّدة بدُش حديث وأرضيات من البلاط الجذاب التي تخلق أجواء مريحة في هذا الفندق المصمم على غرار القلاع في التلال المتدحرجة لوادي الصدع الأخّاذ، بالقرب من أكثر مناطق الجذب السياحية زيارة في الأردن، مدينة البتراء الأثرية، والمعروفة أيضًا باسم "مدينة الوردة الحمراء".

كجزء من عملية التجديد، تم تشييد خيمة بدوية جديدة تُقدّم فيها المأكولات الأردنية التقليدية والقهوة العربية- وهي تجربة أصيلة تعكس فلسفة فنادق موﭭنبيك ب"خلق اللحظات"- بينما يعِد التصميم المنقح لمقهى وتراس النديم بتقديم إطلالات رائعة على جبل هارون، وهو أعلى قمة في المنطقة، ويعتبر مذهل بشكل خاص لحظة غروب الشمس.

كما تم إثراء ديكور المكان أيضًا، حيث يعزز الفن المستوحى من التراث جاذبية الفندق كوجهة مثالية في البتراء للاستمتاع بالغروب أو سهرة لطيفة.

وأدخل الفندق تجارب جديدة مصممة خصيصاً مثل حفلات السمر بإطلالة جبلية والتي تعيد سحر الأردن إلى الحياة، وهي مثالية للمناسبات الخاصة أو التجمعات العائلية الصغيرة.

ويبعد فندق موﭭنبيك قلعة النبطي مسافة 10 دقائق بالسيارة عن مدخل مدينة البتراء التي يزيد عمرها عن ألفَي عام والمدرجة على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وتعد واحدة من "عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم".

وشيّد الفندق على ارتفاع 1400 متر ويوفر مناظر خلابة للوادي، وهي قاعدة مثالية وملهمة للمسافرين الذين يستكشفون المناظر الأثرية القديمة القريبة.

ويمكن للضيوف أيضاً تناول الطعام في المضافة، وهو مطعم ذو أجواء مميزة يقدم أشهى الأطباق الأردنية والعالمية المتضمنة مكونات عديدة ومنتجات عضوية يتم الحصول عليها من موردين محليين.

ومن أجل الاسترخاء والاستجمام، يضم الفندق حوض سباحة داخلي ذو مسار طويل مزيّن بأعمدة رومانية مميزة، في حين توفر غرفة خدمات تضم تراس مجاور في الهواء الطلق إمكانية عقد اجتماعات حسب الطلب وحفلات زفاف وغيرها من الفعاليات.

للحصول على تفاصيل العروض الخاصة وخيارات الحجز الفوري المتوفرة حاليًا، تفضل بزيارة الموقع movenpick.com/petra-nabatean

أجملِ الأماكن السياحية في البتراء

الخزنة من أجملِ الأماكن السياحية في البتراء

الخزنة ويعودُ تاريخُ هذا المبنى إلى حضارةِ الأنباطِ، وهوَ عبارة عن مبنًى أثري محفور بالصخرِ، ويُعدُ المبنى منْ أشهرِ معالمِ المدينةِ وأكثرِها أهميةً، أطلقَ عليها البدوُ هذا الاسمَ؛ لاعتقادِهمْ بأنَّ الجرةَ الموجودةَ في الأعلى تحتوي كنزًا،

قصرُ البنت من أجملِ الأماكن السياحية في البتراء

قصرُ البنت والذي ينتمي إلى حضارةِ الأنباطِ، ويُطلقُ عليه أيضاً اسمَ «قصرِ بنتِ فرعونَ، ويعودُ تاريخُهُ إلى القرنِ الأولِ قبلَ الميلادِ، وحافظَ على وجودِهِ رغمَ الزلازلِ وكانَ هذا المبنى معبدًا لأحدِ الآلهةِ الرئيسةِ.

المذبح من أجملِ الأماكن السياحية في البتراء

المذبحُ ، كانَ هذا المبنى حلقةَ الوصلِ بينَ قلعتي الوعيرةِ والحبيسِ ويتكونُ المذبحُ منْ ساحةٍ مركزيةٍ مُحاطة بمقاعد منْ ثلاث جهات، ويضمُّ مسلتينِ مصنوعتينِ منَ الصخرِ، ويُقالُ إنهما ترمزانِ إلى آلهةِ الأنباط.

المعبدُ الكبيرُ من أجملِ الأماكن السياحية في البتراء

المعبدُ الكبير والذي يقع في الجهةِ الجنوبيةِ منَ الشارعِ المُعمدِ، ويعتبرُالمعبد أضخمَ المبانيَ في البتراءِ، وكما يضمُّ المعبدُ الكبيرُ ساحةً مُقدسةً وعلى جانبيها يوجدُ بناءانِ متطابقانِ على شكلِ نصفِ دائرةٍ، وتوجدُ على الجانبينِ أدراجٌ عريضةٌ تقودُ إلى الساحةِ العُليا.

جبلُ هارون من أجملِ الأماكن السياحية في البتراء

جبلُ هارون والذي يتمتعُ بقدسيةٍ كبيرةٍ، إذ يوجدُ في قمتِهِ مقامُ نبيِّ اللهِ هارون، وأسسهُ سلطانُ المماليكِ الناصرُ محمد تكريماً لهُ.

السياحة في البتراء

المشي في السيق

السيق هو عبارة عن واد ضيق يبلغ طوله أكثر من كيلومتر واحد، محصور بين المنحدرات ذات اللون الأحمر والبرتقالي والتي يصل ارتفاعها إلى 200 متر، وهو المدخل الرئيسي للبتراء. يمكن للسياح رؤية بقايا القنوات المائية المقطوعة في الجرف، والتي استخدمها الأنباط لنقل المياه إلى المدينة.

مشاهدة الخزنة

بعد الانتهاء من زيارة السيق، تبدأ آثار السياحة في البتراء بظهور خاصةً الخزنة المنحوتة في الصخور، تتكون من مستويين وتحتوي على العديد من الأساليب المعمارية المختلفة، بما في ذلك الأنماط المصرية والهلنستية مما يعرض معرفة الأنباط الواسعة بالثقافات الأخرى؛ بسبب سيطرتهم على شبكات التجارة.

الشارع المعمَّد

الشارع المعمَّد من أجمل آثار البتراء وهو شارع مُبلّط تصطف على جانبيه أعمدة عملاقة منقوشة يعود تاريخه إلى عهد الأنباط والرومان. وقد شُيِّد 3 كنائس بيزنطية في شمال الشارع لما له من أهمية تجارية.

جبل مذبح

جبل مذبح والذي يقع بجانب منطقة المقبرة الرئيسية في شارع الواجهات، وهو عبارة عن السلالم المنحوتة تؤدي إلى قصر النحر العالي ذات البناء الصخري المهيب والمُخيف مُعقّد البنيان حيث كانت تُقدّم القرابين قديماً.

جبل هارون

جبل هارون يتمتع من أقدس معالم السياحة في البتراء بقدسية عالية نظراً لاحتضانه مقام النبي هارون -عليه السلام- الذي أسسه سلطان المماليك الناصر محمد تكريماً للنبي الكريم.

ضريح المسلات

لا يمكن زيارة البتراء بدون الذهاب إلى ضريح المسلات يضم مقابر ملكية يعلوها 4 مسلات مهيبة ربما تُشير أعدادها لعدد الجثامين التي تتضمنها المقبرة، بُني الضريح من الحجر الرملي على الهندسة المعمارية للحضارة المصرية القديمة.

وادي موسى

وادي موسى يقع على مشارف مدينة البتراء على بعد خطوات قليلة من السيق، ويضم وادي موسى مجموعة من أرقى الفنادق التي يقطنها السُيّاح عند زيارتهم للبتراء مع بعض المزارات الطبيعية فضلاً عن أكشاك تقليدية لبيع التذكارات من أواني خزفية وفخارية وزجاجية، والحرف النسوية اليدوية.

مسرح البتراء

مسرح البتراء يعود تاريخ مسرح البتراء عندما بناه الأنباط في حوالي عام 25 بعد الميلاد، ويتكون من مدرجات منحوتة في الصخور تستوعب 8000 شخصاً للحضور الطقوس والاحتفالات الدينية، ولكن الجزء الكبير من المسرح قد دّمِّر بسبب زلزال 363 بعد الميلاد.

متحف البتراء

متحف البتراء من أهم مواقع السياحة في البتراء ويقع بالقرب من الدير البيزنطي. يضم المتحف 280 قطعة أثرية من عصور مختلفة. يتكون المتحف من 5 قاعات؛ القاعة الأولى لتعريف عن حضارة البتراء، والقاعة الثانية لتركيز على الجوانب الاقتصادية في زمن الأنباط، والقاعة الثالثة يلقي نظرة على الناحية الثقافية والفنية، والقاعة الرابعة يركز على الناحية السياسية وقراءة النقوش الكتابية في زمن الأنباط أما القاعة الخامسة فهي تركز على الجانب الديني عند الأنباط من خلال المذابح والتماثيل.

قصر البنت البتراء

قصر البنت هو أحد أهم معالم السياحة في البتراء الأردن، ويعود تاريخ تأسيسه الى عام 30 قبل الميلاد في عهد الدولة النبطية لتقديس آلهة ذي الشرى ولامه العز، ويتميز قصر البنت عن باقي معالم السياحة في البتراء في كونها مبنى منفصل وليس منحوتاً في الصخر، وتزين واجهة القصر 4 أعمدة أثرية يصعد إليها بدرج من الرخام الأبيض.

فنادق البتراء

فندق ماريوت البتراء

قع فندق ماريوت البتراء في وادي موسى، ويشمل مرافقه على مسبح في الهواء الطلق، ومطعم، ومرافق للاجتماعات والحفلات، وغرف لغير المدخنين. يوفر الفندق خدمة الواي فاي المجانية، وخدمة الغرف، وخدمة تخزين الأمتعة. تحتوي جميع الغرف على منطقة جلوس مكيفة فيها تلفاز بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، وميني بار، ومرافق كي الملابس، ومجفف شعر فضلاً عن حمام خاص داخلي مزود بلوازم استحمام مجانية ومرحاض. يمكنكم حجز في الفندق ابتداءً من 577 ريال سعودي لليلة الواحدة.

فندق بيت الضيافة البتراء

فندق بيت الضيافة البتراء يقع عند مدخل مدينة البتراء القديمة، ويشمل مرافقه على مطعم يقدم المأكولات العربية والأوروبية في الهواء الطلق، ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة. تتميز جميع الغرف بالمفروشات التقليدية، وتضم جميعها حماماً داخلياً مزوداً بمستلزمات حمام وتلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار فضلاً عن خدمة الواي فاي المجانية. يمكنكم حجز في الفندق ابتداءً من 476 ريال سعودي لليلة الواحدة.

مطاعم البتراء

مطعم السرايا يقدم بوفيهات فخمة في الإفطار والغداء والعشاء ويطل مطعم السرايا على منظر منطقة هادئة بجوار حمام السباحة.

مطعم النار البدوية ويمتاز هذا المطعم بالجلسات العربية التقليدية بطراز بدوي مميز ومريح يناسب العائلات والمجموعات.

مطعم زوايا في قلب وادي موسى وهو يوفر جلسات داخلية وفي الهواء الطلق، ويقدم ألذ مأكولات البحر الأبيض المتوسط مع عدد من المأكولات الإيطالية مثل البيتزا.

مطعم بخارى البتراء يقدم تشكيلة مميزة من الأطباق الشرقية الشهية وبأجواء عائلية مريحة جداً.

وادي رم... وجهة سياحية فريدة في صحراء الأردن

أنطاليا... الوجهة السياحية الأكثر طلباً لصيف 2022