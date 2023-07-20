مهندسة وراثية تختبر ماء زمزم.. لن تصدق ما رأته

البوابة - نجحت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري في تسليط الضوء على فوائد ماء زمزم باعتباره الأنقى والأطهَر على وجه الأرض بتجربة علمية لفتت أنظار روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وشاركت المهندسة ديلارا مقطع فيديو للتجربة العلمية لمياه زمزم تحت المجهر عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" حيث يتابعها مئات الآلاف من المتابعين.

وقالت ديلارا أثناء فحص مياه زمزم بواسطة جهاز الميكروسكوب الخاص: "مشهد في غاية الجمال، لقد قمت بتبخير ماء زمزم ونتيجة لذلك حصلت على هذه البلورات الرائعة، ماء زمزم غني جدًا بالمعادن، ويحتوي بشكل خاص على المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم".

وتابعت: "معدل المعادن في مياه زمزم يزيد 10 أضعاف مقارنة بالمياه المعدنية"

وحظيت ديلارا بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال إجراء فحوص مخبرية للكثير من المواد ومشاركة النتائج عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام.

ماء زمزم

يحظى ماء زمزم بقدسية كبيرة لدى المسلمين بقول الرسول عليهِ الصلاةُ والسلام: (خَيرُ ماءٍ على وَجهِ الأرض، ماءُ زمزَم، فِيهِ طعامُ الطعم، وشفاءُ السقم)، وَهُوَ الماءُ الأنقى والأطهَرِ حَولَ العالم.

معجزة ماء زمزم

بعدما ترك النبي إبراهيم زوجته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام في الصحراء بحثًا عن الماء، فركضت هاجر بين تل الصفا والمروة سبع مرات بحثًا عن الماء ثم سمعت صوتًا وتفجرت مياه من الأرض.

ولماء زمزم فوائد كثيرة في الشفاء والصحة، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم (طيب) لما نوى". (صحيح مسلم)