موجة غبارية تجتاح الكويت وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية

وجهت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت مواطنيها من نشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وذكرت الإدارة في تحذيرها أن سرعة هبات الرياح أدت إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 قدم.

وأشارت الأرصاد الجوية أن الموجة الغبارية التي تشهدها الكويت حاليًا جاءت نتيجة تموضع كتلة هوائية حارة وجافة فوق أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية خاصةً الشرقية منها مؤدية إلى تعمق المُنخفض الجوي الحراري، وذلك بالتزامن مع تدفق كُتلة هوائية أقل حرارة فوق العراق وشمال الجزيرة العربية، يؤدي ذلك إلى تشكل فرق كبير في قيم الضغط الجوي بين تلك المنطقتين، وينتج عن توزيع الكُتل الهوائية بهذا الشكل إلى هُبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا على عموم مناطق الكويت.

ووجهت الأرصاد لسائقي السيارات بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية خاصةً في المناطق البرية والمكشوفة.

وأشارت إلى احتمالية تطور العوامل الجوية مما يؤدي إلى حدوث حالة من عدم استقرار في الطقس قد يصاحبه ظواهر جوية قاسية - وهو لا يعني وجوب حدوث الظواهر الجوية بل يعني احتمالية حدوثها - وعادة ما يكون وقت إصدار التنويه الجوي قبل حدوث الظاهرة الجوية المتوقعة بزمن 12 -24 ساعة.

الخرائط الجوية

تظهر الخرائط الجوية توقعات باستمرار الأجواء شديدة الحرارة على عموم مناطق الكويت خلال الأيام المُقبلة، وذلك تزامُنًا مع الموجة الغبارية التي بدأت تتشكل منذ ساعات مساء يوم أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة في عموم مناطق دولة الكويت أعلى من مُعدلاتها نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات مئوية، بحيث تكون الأجواء شديدة الحرارة وجافة بوجهٍ عام في عموم المناطق وتكون درجات الحرارة ما بين 45 و 50 درجة مئوية في عموم المُدن الكويتية بما فيها العاصمة الكويت.