موسم رمضان 2023 في الرياض وجدة

البوابة - أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن إطلاق "موسم رمضان 2023" يوم غدٍ الخميس تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك وذلك إحياءً للموروث الثقافي التاريخي المرتبط بهذا الشهر الفضيل وروحانياته.

كما يعكس "موسم رمضان 2023" عادات وتقاليد المجتمع السعودي المتوارثة جيل بعد جيل من خلال باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والإبداعية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وستشهد كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة باقة من الفعاليات المرتبطة بالتراث التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية والتي تتعلق بشكل خاص بشهر رمضان ومنها:

مسابقات حفظ القرآن الكريم

ورش عمل الخط

دور السينما في الهواء الطلق

مسارح العرائس

فعاليات الفنون التفاعلية

بطولة الكرة الطائرة

كما ستقدم أيضًا القهوة السعودية وأكشاك الطعام والمقاهي والمتاجر التي تبيع الحلويات والزخارف الرمضانية وغيرها من المنتجات التقليدية.

موسم رمضان 2023 في الرياض

ستشهد العاصمة السعودية الرياض عددًا من الفعاليات ضمن موسم رمضان 2023 من خلال قائمة من الأنشطة التي تتنوع بين الثقافة والرياضة والفن والتفاعل المجتمعي.

الخيمة الرمضانية في الرياض

تستعد الخيمة الرمضانية على طريق الملك فهد مقابلة لمركز الملك عبد الله المالي لاستقبال ضيوفها وزوّارها لخوض تجارب عدة ومنها: تجربتي الإفطار والسحور على أيدي أمهر الطهاة.

كما ستشمل الخيمية الرمضانية على أنشطة متنوعة تناسب أفراد الأسرة تعكس الثراء الثقافي للسعودية، مثل:

منطقة الطفل

طاولات اللعب

كشكات السوق

فعالية قرقيعان

فعالية حارة رمضان

كما تحتضن حديقة الندى ومتنزه الحزام فعالية "حارة رمضان" التي تتضمن أنشطة تحتفي بالذاكرة الرمضانية في الحواري الشعبية القديمة.

فعالية تليد

ستحتضن منطقة "واجهة الرياض" فعالية "تليد" تحت شعار "فن موروث، اكتشف وتعلم"، والتي تشمل عدة جلسات حوارية، وورش عمل لاكتشاف تاريخ الفنون السعودية، وكذلك بطولة لكرة الطائرة، وبطولة بادل.

موسم رمضان 2023 في جدة

يتضمن "موسم رمضان 2023" العديد من الفعاليات الثقافة السعودية ذات الارتباط الوثيق بشهر رمضان، ومنها:

فعالية باب البلد

ستتزين مدينة جدة التاريخية من خلال فعالية "باب البلد بزينة رمضان، وستنقل زوارها عبر الزمن إلى التاريخ القديم حيث العادات السعودية التاريخية في الشهر الفضيل.

وتتضمن فعاليات باب البلد ما يلي:

مجسم مدفع الإفطار

المسحراتي الذي يوقظ الأهالي للسحور

مسابقة حفظ القرآن الكريم

ركن القهوة السعودية

دكاكين الحرفيين

عدد من عربات الأطعمة

عدد من المقاهي

عدد من بسطات الحلويات الرمضانية

جداريات الرسم التفاعلية

فعالية رؤيتي وطني

كما ستشهد منطقة جدة التاريخية فعالية "رؤيتي وطني" وهي عبارة عن معرض تاريخي لتاريخ جدة وترميم المساجد التاريخية.

فعالية سرادق رمضان

كما ستشهد منطقة جدة التاريخية فعالية "سرادق رمضان" والتي تضم خيمية رمضانية ومسرح للعرائس وشخصيات متجولة.

فعالية مركاز البلد

كما ستشهد منطقة جدة التاريخية فعالية "مركاز البلد" التي تضم عدة فعاليات ومنها منطقة مخصصة للرسامين والحرفيين والألعاب الشعبية وحكاوي رمضان، ومعرض بساط الريح، وبطولة لكرة الطائرة بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي.

فعالية بينالي الفنون الإسلامية

ستشهد صالة الحجاج الغربية في مطار الملك عبد العزيز بجدة فعالية بينالي الفنون الإسلامية التي تقدم فرصة لاستكشاف التنوع الثقافي الفني للعالم الإسلامي.