موقف بطولي لـ عاملة منزل في إنقاذ طفلة ..وأب يُهدأ إبنه بطريقة تلمس القلوب خلال انفجار بيروت!

شَهدت لبنان وبالتحديد العاصمة بيروت خلال الساعات القليلة الماضية فاجعة جديدة بعد سلسلة المظاهرات والوضع السياسي المنهار الذي تواجهُ منذ أشهر.

الفاجعة الجديدة كانت عبارة عن انفجار أحد مخازن الأسلحة بمنطقة ميناء بيروت والذي راح ضحيته المئات من المواطنين وآلاف الجرحى إضافةً إلى خسائر مادية كبيرة بين مبانٍ سكنية، سيارات وغيرها.

ما إن واجهت بيروت هذه المأساة حتى بدأت الفيديوهات من محيط المنطقة بـ الإنتشار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكان من بين هذه الفيديوهات موقف شجاع لسيدة تعمل كمساعدة في منزل كانت تقضي الوقت برفقة فتاة صغيرة، وأظهر الفيديو سرعة البديهة للمساعدة في إبعاد الفتاة الصغيرة عن الزجاج الذي تحطم بثوانيٍ معدودة من قوة الإنفجار.

موقف أخر ظهر لأب برفقة طفله في منزلهما، وعندما شعر الأب بالانفجار الذي كان على مقربةِ منهما هرع إلى إحتضان الطفل ومحاولة تهدئته ومن ثم إخفاءه تحت الطاولة لحمايته في حال حدوث إنهيار للمنزل.

وانتشرت أيضًا فيديوهات لزوايا مختلفة توثق لحظة الإنفجار الكبير ومن بينها كان فيديو لأحدهم على شرفة منزلهم وبسبب قوة الإنفجار تطاير كل شيء من حولهم مما دفعهَ للهرب إلى الداخل والهلع واضح من صوته.



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