ملكة جمال بلجيكا تسقط حمالة صدرها على خشبة المسرح.. شاهد كيف تداركت الموقف!‎

توجت الحسناء "سيلين فان أوستسيل" بلقب ملكة جمال بلجيكا لعام 2020 في مسابقة ضخمة بثها التلفزيون المحلي.

وقبل تتويجها بلحظات، تعرضت "سيلين" لموقف طريف على خشبة المسرح وأمام لجنة التحكيم وعدسات المصورين.

🙈 Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

وخلال فقرة "فستان السهرة"، سقطت "سيلين" (23 عامًا) على الأرض وسقطت منها حمالة صدرها، لكنها استدركت الوضع سريعًا ونهضت بسرعة كبيرة واكملت العرض راسمة ابتسامة عريضة على شفتيها.

كما تركت "سيلين" حمالة الصدر على الأرض ولم تبال لما حصل معها وسط تصفيق الجمهور لها، فيما أشادت لجنة التحكيم بهدوء "سيلين" وقدرتها على رسم ابتسامة رغم الموقف المحرج الذي تعرضت له.

يذكر أن "سيلين" كانت قد حصدت سابقًا لقب ملكة جمال مدينة "انتويرب" لعام 2019، كما أنها حاصلة على دبلوم في القانون، كما توجت بلقب "ملكة جمال مواقع التواصل".

وبعد فوزها باللقب، قالت "سيلين":"نعم سقطت اليوم، لكنني أفضل مثال على أنك تحتاج فقط إلى الوقوف مرة أخرى إذا وقعت، هذه هي الحياة".

وأردفت تقول:لقد تعرضت للتخويف في المدرسة الثانوية، بدوت كالأطفال مقارنة بزميلاتي من ناحية البنية الجسدية، كنت نحيفة للغاية، كانت هذه فترة صعبة بالنسبة لي".

وتابعت: "درست بجد حتى أتمكن من الخروج من هذه المرحلة بقوة، كما أني اخترت أن أدرس القانون لأني لا أستطيع تحمل الظلم".

وتم مشاهدة مقطع قصير من تعثر "سيلين" المحرج أكثر من 27 ألف مرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف "سيلين" بعد سقوطها أرضًا، مؤكدين بأنها تستحق اللقب بشدة.

لمزيد من اختيار المحرر:

طالبة سمراء تفوز بلقب ملكة جمال فرنسا 2020