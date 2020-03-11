مياه حمراء تتدفق من الصنابير في بلدة إيطالية.. والسلطات اكتشفت مصدرها

فوجئ سكان بلدة "كاستلفيترو" الواقعة شمال إيطاليا بتدفق مياه حمراء اللون من الصنابير لعدة ساعات، مما أثار الكثير من التساؤلات بشأن مصدرها.

ووثق عدد من الإيطاليين لحظة تدفق المياه الحمراء من صنابير المتواجدة في مطابخهم أو في دورات المياه وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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في حين أوضحت نائبة رئيس البلدية "جيورجيا ميزاكي" أن عطلًا في مصنع للنبيذ المحلي تسبب في تسرب نحو ألف لتر من المشروب الروحي إلى أنابيب المياه؟

وقالت أن الخلل الفني دام لأكثر من 3 ساعات، مشيرة إلى أن النبيذ وصل نحو 20 منزلًا.

وقالت "ميزاكي": "في الوقت الذي لا يوجد لدينا الكثير لنفرح به بسبب فايروس كورونا، إلا أننا نشعر بالسعادة لأننا جلبنا الفرحة للبعض بشرب القليل من النبيذ".

وطمأنت السلطات المحلية المواطنين، وقالت أن الخلل لم يتسبب في أي "مخاطر صحية".

وتعد بلدة كاستلفيترو، الواقعة في قلب منطقة إميليا رومانيا، وجهة سياحية لمحبي الطعام والنبيذ، ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه عدة مناطق إيطالية أزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ماذا حدث في مصنع Cantina Settecani للخمور

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كان السبب في وجود خلل في صمام معيب في دائرة الغسيل داخل خط تعبئة الزجاجات.

وأوضح المصنع في بيان رسمي أن نبيذ من نوع (لامبروسكو جراسباروسا) تسرب عبر خطوط المياه بالمدينة.

وقال فابريزيو أموروتي"، المدير التجاري في مصنع Cantina Settecani: "كان العطل موضع تقدير من قبل الكثيرين. بعض العملاء في المناطق اتصلوا بنا لتحذيرنا بشأنه، فيما قام البعض بتعبئة النبيذ في زجاجات".

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