ميسي يتسبب في طرد عامل نظافة من عمله.. ما القصة؟

البوابة - آخر ما كان يتوقعه عامل نظافة في ملعب "إنتر ميامي" حصوله على عقابٍ فوريّ بـ"الطرد" من وظيفته فقط لأنه أراد الحصول على توقيع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وروى الموظف "كريستيان سالامانكا" لوسائل إعلام عالمية تفاصيل اليوم المشؤوم حين خسر وظيفته لاعتراضه طريق اللاعب الأرجنتيني أملًا في الحصول على توقيعه الأسطوري قبل بدء مباراة مباراة إنتر ميامى ضد أورلاندو سيتي والتي انتهت بفوز الأول 3-1 في "ديربي فلوريدا"، بدور الـ32 من مسابقة كأس الدوري الأمريكي.

وقال سالامانكا: "أنا أعمل في تنظيف المراحيض المتواجدة في منطقة مرأب الحافلات، وفي ذلك اليوم، كنت متواجدًا عند وصول الحافلة وخروج اللاعبين، وآخرهم كان ميسي، فصرخت حتى ينتبه لي، بالقول: مرحبًا، بطل العالم، ليستدير على الفور وجاء للتوقيع على قميصي".

وتابع: "جاء رجال الأمن نحوي، لم يكونوا سعيدين بما حصل، وبعدها طردوني من عملي لأني اخترقت قواعد السلوك المهني، فلا يسمح للموظفين التواصل مع لاعبي كرة القدم، لكن الأمر كان يستحقّ ذلك".

وأشار سالامانكا إلى أنه غير نادم على فعله، على الرغم من أنه انتقل للعيش في ميامي منذ عام ونصف فقط، عمل خلالها مع شركة مسؤولة عن التنظيف في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية.

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، بأن الجهات المسؤولة تعمل على تحذير كافة الموظفين في ملعب DRV PNK - سواء كان موظفًا لدى النادي أو لدى شركة خارجية متعاقدة مع الملعب من إزعاج ميسي بالصور الفوتوغرافية أو التوقيعات.

وكان ميسي قد تعاقد مع نادي إنتر ميامي الأمريكي في يوليو 2023، وسجل المهاجم الأرجنتيني خمسة أهداف في أول ثلاث مباريات له مع الفريق الذي حقق انتصاره الثالث تواليًا في كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، بعدما فشل في الفوز فى سلسلة من 11 مباراة في الدورى الأمريكى.

وبحسب موقع ياهو سبورتس، جلبت خطوة ميسي للنادي 75 مليون دولار على شكل استثمارات.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسى، أمام إف سي دالاس الأمريكي في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الدوري الأمريكي.