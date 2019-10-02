مُتسلقة أسترالية تتسلق أعلى 15 قمة في الشرق الاوسط في 30 يومًا

تأمل مُتسلقة أسترالية مقيمة في دبي أن تصبح أول شخص في العالم يصل إلى أعلى 15 قمة في منطقة الشرق الأوسط خلال 30 يومًا، على الرغم من تعرضها لكسرٍ في الظهر قبل أربع سنوات فقط.

وتستعد الأسترالية "كارولين ليون" (34 عامًا) يوم الجمعة القادم للانطلاق في تحدٍ جديد تسعى من خلاله تسلّق القمم الـ15 الأكثر ارتفاعًا في منطقة الشرق الأوسط في غضون 30 يومًا فقط.

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ومن المقرر أن تشمل مغامرة "كارولين" في الشرق الأوسط كافة الدول الموجودة في شبه الجزيرة العربية بالإضافة الى العراق وإيران والبحرين وتركيا واليمن.

وحول هذه المغامرة، قالت "كارولين": "أشعر بالحماس الشديد للانطلاق في مغامرة جديدة، في احتفالية للقلب والجسد والعقل بتسلق كافة مرتفعات منطقة الشرق الأوسط".

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وتابعت: " وجدت بعد عشر سنوات تقريبًا من العيش والعمل في المنطقة أن التجربة ستكون مثيرة بالكامل، وإني أرغب بأن أظهر للناس مدى جمالية المنطقة، أعتقد أننا عالقون فعليًا ضمن الحدود التي نقيّد بها أنفسنا وحسب".

في حين أكدت نور سليمان مديرة الشركة التنفيذية الراعية لرحلة "ليون" أن المتسلقة تتمتع بشغف مذهل وتتطلع على الدوام للتغلب على حدود وقيود جديدة، وإن قوة شخصيتها وسلوكها الواثق على الدوام يتماهى مع قيم الشركة لدينا".

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وكانت "كارولين" قد أصيبت بجروح مروّعة عندما سقطت وهي تتدرب على حائط تسلق خارجي في دبي.

وقال الأطباء إن الأضرار كانت شديدة لدرجة أنه من لم يتوقع أن تتمكن من المشي مجددًا، لكن بعد مرور ستة أشهر أمضتهاعلى كرسي متحرك، خضعت "كارولين" فيها لـ 14 عملية جراحية و23 عملية نقل دم حتى استعادت ببطء قدرتها على المشي.

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