مُسنة أمريكية تنافس "الشباب" بالجري.. وتصنع التاريخ بعمر الـ103

أثبتت المسنة الأمريكية "جوليا هوكينز" صاحبة السنوات المئة والثلاث أن تثبت بأن العمر ليس إلا رقمًا حتى باتت تلقب بـ"الإعصار".

وتمكنت "جوليا"، من ولاية لوزيانا الأمريكية، من انتزاع ذهبية سباق 100 متر خلال دورة الألعاب الوطنية لكبار السن، بعد أن أنهت السباق خلال 46.07 ثانية فقط.

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وكانت "جوليا" قد سجلت قبل عامين رقمًا قياسيًا عالميًا عن فئة الذين تزيد أعمارهم على 100 عام في سباقات 100 متر ركض، علمًا أنها أنهت السبق في غضون 40 ثانية فقط.

وعلقت "جوليا" على الأمر بالقول: "اعتقدت أنه سيكون مشوقاً أن أشارك في سباقات 100 متر ركض وأنا بعمر المئة"، وسبق لمعلمة المدرسة أن شاركت في سباقات 50 مترًا وحققت رقمًا قياسيًا آخر للنساء فوق المئة مسجلةً 21.06 ثانية.

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يذكر أن "جوليا" كانت قد بدأت المشاركة في السباقات التنافسية بعد بلوغها المئة، وأن برنامج تدريباتها لا يتضمن سوى العمل في الحديقة خارج بيتها.

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وأشارت الى أن لقب "الإعصار" أطلقه عليها أحد الأصدقاء، أعلنت عن تفضيلها لتسمية أكثر عبقرية كـ"سيدة الأزهار"، كما أعربت بفخر عن أملها بأن تكون مصدر إلهام للآخرين وحضهم على اتباع حياة صحية، وإدراك أنهم لا يزالون يستطيعون التنافس بهذا العمر المتقدم.

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وختمت بالقول: "إن كل يوم يمضي وأنت بسن الـ103 أعوام هو معجزة بحدّ ذاتها".﻿

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