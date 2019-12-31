مُقتحمة نهائي أبطال أوروبا تضرب من جديد.. هذه المرة من فوق أهرامات الجيزة

توجهت عارضة الأزياء "كينزي ولانسكي" والتي أثارت العالم باقتحامها ملعب "واندا متروبوليتانو"، أثناء مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، الى مصر.

ووثقت "كينزي" لحظات زيارتها العديد من الأماكن السياحية في مصر أبرزها الأهرامات في منطقة الجيزة.

ونشرت "ولانسكي" مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وتظهر فيه وهي على قمة الهرم الأكبر في الجيزة.

وبلغت "ولانسكي" قمة الهرم، حيث ظلت هناك لبضع دقائق، قبل أن تنزل وتلقي الشرطة المصرية القبض عليها.

وقبل أن يتم إلقاء القبض على "ولانسكي"، التقط أصدقاؤها فيديو أثناء استجواب ضابط مصري لهم بخصوص مكان العارضة، وفي لقطة أخرى يظهر أحد أصدقائها وسط عدد من عناصر الشرطة.

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وتمنع السلطات المصرية تسلق أي من أهرامات الجيزة، وكان آخر من تسلقه شاب ألماني في عام 2016، فيما سبقه سائح روسي في عام 2013.

وتظهر العارضة الأميركية في آخر الفيديو وهي تخرج من أحد أقسام الشرطة.

يذكر أن "كينسي ولانسكي" قد اقتحمت ملعب استاد مدريد أثناء المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 1 يونيو 2019، والتي توج فيها نادي ليفربول بلقبه السادس عقب انتصاره على نظيره البريطاني توتنهام بنتيجة 2-0.

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