نائبة إيطالية تُرضع طفلها في البرلمان.. وزملاؤها يصفقون لها

البوابة - دخلت عضو البرلمانية الإيطالية جيلدا سبورتييلو التاريخ كأول برلمانية في إيطاليا تُرضع طفلها خلال جلسة برلمانية وسط جولة من التصفيق من قبل زملاءها في البرلمان الإيطالي بروما.

وشوهدت البرلمانية "جيلدا" (36 عامًا) وهي ترضع طفلها "فريدريكو" البالغ من العمر شهرين لدى حضورها الجلسة البرلمانية في لحظة مهمة في تاريخ إيطاليا السياسي.

Italien, heute.

Gilda Sportiello ist die erste Abgeordnete, die mit einem Neugeborenen in die Abgeordnetenkammer erscheint und ihr Baby Federico stillt. Der Applaus der gesamten Versammlung war lang und intensiv. pic.twitter.com/ZFytixegus — TheMissRossi 🍋 (@TheMissRossi) June 7, 2023

وما إن بدأت "جيلدا" بإرضاع طفلها أمام زملاءها، حتى اندلع تصفيق الحزبين الحاضرين في البرلمان الإيطالي خلال تصويت تشريعي.

وحظيت اللقطة التاريخية على تفاعلٍ واسع لدى الرأي العام الإيطالي، حتى تصدرت صورة البرلمانية "جيلدا" عناوين الصحف الإيطالية والصفحات الإخبارية في منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الإعلام الإيطالي إلى أن البرلمانية "فريدريكو"كانت قد ناضلت من أجل السماح للنساء بإرضاع أطفالهن خلال جلسة برلمانية، وكانت هي أول امرأة تفعل ذلك تمامًا.

وتعد "جيلدا" هي ووالد طفلها مشرعان من حركة النجوم الخمسة - MoVimento 5 Stelle، وهي حركة سياسية إيطالية تأسست في 4 أكتوبر عام 2009 على يد بيبي غريللو، وهو ممثل كوميدي ومدون.

وبعد الجلسة البرلمانية، نقلت صحيفة La Repubblica اليومية عن "جيلدا سبورتييلو" قولها إنها تأمل أن يلهم عملها الرائد جميع أماكن العمل في إيطاليا لتسهيل قيام الأمهات العاملات بإرضاع أطفالهن إذا رغبوا في ذلك أثناء العمل.

وقالت: "من اليوم فصاعدًا، إذا سمحت المؤسسات الإيطالية للعاملين برعاية الأطفال في أماكن عملهم، فلا يمكن حرمان أي امرأة، في أي مهنة، من هذا الحق".

وأضافت: "لا يجب إجبار الأم على ترك الرضاعة لحين عودتها من العمل، ولا ينبغي حرمان أي امرأة من هذا الحق".

وأثناء رعايتها لفيدريكو، جلست جيلدا في مقعد بالصف الخلفي للمجلس، ومالت إلى الأمام للضغط على زر للإشارة إلى تصويتها على الاقتراحات المختلفة التي يتم تحديدها.

