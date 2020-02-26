نائب وزير الصحة الإيراني يُصاب بـ"كورونا".. والأعراض تظهر عليه

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إصابة نائب وزير الصحة "إيرج حريرجي" بفيروس "كورونا المُستجد" الذي أودى بحياة 17 شخص في إيران حتى هذه اللحظة.

وقال مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، أن نتائج التحاليل التي أجراها "حريرجي" أثبتت إصابته بالفايروس بعد مشاهدته وهو يجفف جبينه مرارًا أثناء مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ"حريرجي" وتبدو عليه أثار التعب والإرهاق قبل أن يتم الإعلان.

وعقب اجراء التحاليل اللازمة الثلاثاء تم التأكيد على إصابة "حريرجي" بالفايروس.

وقال "حريرجي" في أول تصريحات له داخل المستشفى:"لقد عانيت منذ الأمس من ارتفاع درجة الحرارة وشعرت بالإعياء والتعب وبعد إجرائي فحوصات كورونا تبين إصابتي به لذلك عزلت نفسي في مكان ما وأتلقى العلاج وآمل أن أتعافى".

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ومن جهة أخرى، قال عضو بالبرلمان يمثل طهران، الثلاثاء، إن الاختبارات أثبتت اصابته بالفيروس.

في حين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن التقارير الطبية تشير إلى "أننا وصلنا إلى مرحلة السيطرة على انتشار فيروس كورونا"، في حين اتهم وزير الخارجية الأميركي إيران بإخفاء حقيقة انتشار الوباء.

وقال روحاني إن الوضع في البلاد سيعود إلى حالته الطبيعية ابتداء من السبت، إلا إذا صدرت توجيهات خاصة من السلطات المعنية.

وحذر مما وصفه بترويج إشاعات حول انتشار فيروس "كورونا" في إيران، مؤكدًا أن "مخططات الأعداء تهدف إلى تعطيل البلاد، من خلال بث الخوف في المجتمع بسبب الفيروس".

ودعا الشعب الإيراني إلى أخذ معلوماته من وسائل الإعلام والبيانات الرسمية، معربًا عن أمله أن تجتاز بلاده هذه المرحلة، دون متاعب لها وللدول الأخرى، على حد تعبيره.

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