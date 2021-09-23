نادين الجيار.. طالبة طب أسنان تتوج بلقب ملكة جمال مصر 2021

توجت نادين الجيار بلقب ملكة جمال مصر بعد منافسة مع 30 متسابقة وصلن للتصفيات النهائية في الحفل الذي أقيم يوم الاثنين الماضي في العاصمة القاهرة.

وتبلغ نادين الجيار من العمر 22 عامًا وهي من مواليد مدينة المنصورة، وتدرس في السنة النهائية بكلية طب الأسنان.

كما تم خلال الحفل اختيار حبيبة عثمان لقب ملكة جمال مصر للمراهقات.

وحول فوزها باللقب، قالت نادين بأنها لم تتوقع هذا النجاح، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها كائنة اجتماعية ومثقفة، ونوعًا ما جميلة.

واعتبرت نادين الجيار اللقب شاملًا، لأن اختيار "الملكة" يكون وفقًا لمعايير كثيرة، وليس مجرد الشكل والجمال.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة، ضمت الفنانة ريم البارودي، والفنان فراس سعيد، والإعلامية هبة الأباصيري، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وملكات جمال سابقات وعددًا من نجوم المجتمع.

وتقدم للمسابقة 1900 فتاة للمسابقة تم اختيارهن وفق شروط محددة ومنها أن لا يقل عمرهن عن 18 سنة والطول عن 165 سم، مع اللباقة وحسن المظهر والحضور والرؤية لخدمة المجتمع.

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