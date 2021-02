نجمة الإباحية "ميا خليفة" تتصدر الترند الهندي.. ماذا فعلت للفلاحين

تصدر اسم نجمة الأفلام الإباحية ذات الأصول اللبنانية "ميا خليفة" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشرها تغريدة فجرت فيها الشارع الهندي.

وأظهرت المعتزلة "ميا" في تغريدتها دعمها للمزارعين الهنود الذين يحتجون في نيودلهي على قوانين الزراعة الجديدة التي يقولون إنها ستدمر سبل عيشهم.

“Paid actors,” huh? Quite the casting director, I hope they’re not overlooked during awards season. I stand with the farmers. #FarmersProtest pic.twitter.com/moONj03tN0 — Mia K. (Adri Stan Account) (@miakhalifa) February 3, 2021

وكتبت "ميا" في تغريدتها: "ممثلون مدفوعون، هاه؟ مدير اختيار الممثلين، أتمنى ألا يتم التغاضي عنهم خلال موسم الجوائز" واختتمت تغريدتها بالقول: "أنا أقف مع المزارعين FarmersProtest#"

وحظيت تغريدة "ميا" على إعجاب المغرديين الهنود الذين أشادوا بصراحتها في الوقت الذي غفلت فيه حكومة بلادهم عن سماع صرخة مزارعيها المعدمين.

وبعد تغريدة ميا، أظهرت أسماء بارزة أخرى بما في ذلك الناشطة الشابة "غريتا ثونبرج"، وابنة أخت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مينا هاريس، والنجمة بيونسيه تضامنها مع المزارعين.

Across the spikes, concrete barriers, buses, and police cordons at the Singhu border is love, courage, clarity, the language of the constitution and extraordinary mutual aid. The question is: what is on "this side" of those barriers? - at the #FarmersProtest with @mleccha. pic.twitter.com/Ne35Yi1amE — Gautam Bhan (@GautamBhan80) February 3, 2021

وشاركت "ثونبرج" بنفس الوسم وأرفقتها بتعليق: "نحن نتضامن مع FarmersProtest# في الهند".

وكتبت "هاريس": "ليس من قبيل المصادفة أن تتعرض أقدم ديمقراطية في العالم للهجوم حتى قبل شهر، وبينما نتحدث، تتعرض أكثر ديمقراطية تعدادًا للهجوم. هذا مرتبط. يجب أن نشعر جميعًا بالغضب من الهند قطع الإنترنت والعنف شبه العسكري ضد المزارعين المتظاهرين".

'Why aren't we talking about this': Rihanna creates waves with her support for Indian #FarmersProtest, making the mass revolt against controversial agricultural reforms a global talking point



👉 https://t.co/yl1f3AQrQA pic.twitter.com/qWCowDMtge — TRT World (@trtworld) February 3, 2021

ويقول المزارعون إن القوانين تجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة، حيث كان عشرات الآلاف من المزارعين يعيشون في معسكرات مؤقتة في ضواحي نيودلهي منذ عدة أشهر ويقولون إنهم سيبقون في أماكنهم حتى يتم إلغاء القوانين الجديدة.

Now the farmer will not back down

Now the farmer will cut the lotus.



Follow @SFI_NATIONAL#अब_किसान_कमल_काटेगा #अब_किसान_कमल_काटेगा#FarmersProtest pic.twitter.com/n6ymGtg3nh — MD SHEHZAD 7 (@MD_SHEHZAD_7) February 3, 2021

ويقول المتظاهرون إن القوانين الجديدة المتعلقة ببيع المنتجات وتسعيرها وتخزينها ستحول إلى شركة زراعية وتجعلها عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة.

