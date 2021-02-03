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نجمة الإباحية "ميا خليفة" تتصدر الترند الهندي.. ماذا فعلت للفلاحين

منشور 03 شباط / فبراير 2021 - 01:16
ميا خليفة
ميا خليفة

تصدر اسم نجمة الأفلام الإباحية ذات الأصول اللبنانية "ميا خليفة" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشرها تغريدة فجرت فيها الشارع الهندي.

وأظهرت المعتزلة "ميا" في تغريدتها دعمها للمزارعين الهنود الذين يحتجون في نيودلهي على قوانين الزراعة الجديدة التي يقولون إنها ستدمر سبل عيشهم.

وكتبت "ميا" في تغريدتها: "ممثلون مدفوعون، هاه؟ مدير اختيار الممثلين، أتمنى ألا يتم التغاضي عنهم خلال موسم الجوائز" واختتمت تغريدتها بالقول: "أنا أقف مع المزارعين FarmersProtest#"

وحظيت تغريدة "ميا" على إعجاب المغرديين الهنود الذين أشادوا بصراحتها في الوقت الذي غفلت فيه حكومة بلادهم عن سماع صرخة مزارعيها المعدمين.

وبعد تغريدة ميا، أظهرت أسماء بارزة أخرى بما في ذلك الناشطة الشابة "غريتا ثونبرج"، وابنة أخت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، مينا هاريس، والنجمة بيونسيه تضامنها مع المزارعين.

وشاركت "ثونبرج" بنفس الوسم وأرفقتها بتعليق: "نحن نتضامن مع FarmersProtest# في الهند".

وكتبت "هاريس": "ليس من قبيل المصادفة أن تتعرض أقدم ديمقراطية في العالم للهجوم حتى قبل شهر، وبينما نتحدث، تتعرض أكثر ديمقراطية تعدادًا للهجوم. هذا مرتبط. يجب أن نشعر جميعًا بالغضب من الهند قطع الإنترنت والعنف شبه العسكري ضد المزارعين المتظاهرين".

ويقول المزارعون إن القوانين تجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة، حيث كان عشرات الآلاف من المزارعين يعيشون في معسكرات مؤقتة في ضواحي نيودلهي منذ عدة أشهر ويقولون إنهم سيبقون في أماكنهم حتى يتم إلغاء القوانين الجديدة.

ويقول المتظاهرون إن القوانين الجديدة المتعلقة ببيع المنتجات وتسعيرها وتخزينها ستحول إلى شركة زراعية وتجعلها عرضة للاستغلال من قبل الشركات الخاصة.

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