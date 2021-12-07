نجمة تُساعية بدلًا من السباعية .. العلم الأردني في كأس العرب يثير الجدل

تسببت صورة نشرها اتحاد الأردني لكرة القدم من مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب تحوي خطأ واضحًا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وتظهر الصوة التي نشرها الاتحاد على المواقع التواصل الاجتماعي العل الأردني بنجمة تساعية بدلًا من السباعية والتي تحتفظ بدلالة خاصة للأردن والأردنيين منذ رفعه لأول مرة في 16 نيسان / أبريل 1928.

وقال معلقون على الصورة أن نجمة العلم الأردني لها رمزية مقدسة بقلوب الشعب الأردني وهي سباعية ولها دلالات دينية ووطنية.

وأضاف المعلقون أن النجمة التساعية التي توسطت العلم الأردني تعتبر إهانة للعلم الأردني ولرمزية العلم.

واعتبر قسم من المعلقين بأن الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد يدل على فساد إداري في هذه المنظومة الرياضية الرسمية واختيار مسؤولين يجهلون الكثير من الأمور الأساسية خاصة وأن وصف العلم ورد في المادة الرابعة من الدستور الأردني الحالي لعام 1952م.

وأشار معلقون الى أن النجمة السباعية تدل على فاتحة القرآن الكريم السبع المثاني (سورة الفاتحة من سبع آيات) أو في قول آخر تدل النجمة على جبال عمان السبع ووجوده في وسط المثلث يدل على هدف الثورة العربية الكبرى (توحيد الشعوب العربية).

وفي وقت لاحق قام الاتحاد الأردني بتعديل صورة العلم الأردني والذي تضمن نجمة سباعية بدلًا من التساعية.

وصف العلم الأردني

طول العلم الأردني ضعف عرضه، وينقسم إلى ثلاث قطع متساوية متوازية؛ العليا سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء وضع عليها من ناحية السارية مثلث (ليس قائم) أحمر قاعدته مساوية لعرض العلم وارتفاعه مساوٍ لنصف طوله، وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول العلم، وهذا الكوكب موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث، وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.

دلالات الألوان والأشكال في العلم الأردني

علم الثورة العربية

تدل الألوان على ما يلي

الأسود راية الدولة العباسية.

الأبيض راية الدولة الأموية.

الأخضر راية آل البيت.

الأحمر راية الثورة العربية الكبرى.

أما الأشكال فـهي تمثل التالي

يمثل المثلث الأحمر الذي يجمع الأشرطة الثلاثة السلالة الهاشمية.

الكوكب سباعي الأشعة (النجمة السباعية) يدل على فاتحة القرآن الكريم السبع المثاني (سورة الفاتحة من سبع آيات) أو في قول آخر تدل النجمة على جبال عمان السبع ووجوده في وسط المثلث يدل على هدف الثورة العربية الكبرى (توحيد الشعوب العربية).

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