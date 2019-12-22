نجم التنس السويسري "روجر فيدرر" يتوج بـ"الرجل الأكثر أناقة في هذا العقد" بحسب مجلة GQ

لم يكتفي نجم التنس السويسري "روجر فيدرر" بالألقاب التي حصدها في لعبة الكرة الصفراء، بل أصر على أن يضيف لنفسه لقبًا مميزًا قبل أيام من اختتام العام الحالي 2019.

فقد أعلنت مجلة GQ المعنية بشؤون الرجل، عن اختيارها "فيدرر" لمنحه لقب أكثر المشاهير أناقة وفقًا لتصويت رسمي أطلقته المجلة قبل أشهر.

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وتمكن "فيدرر" من التفوق على المرشحين الآخرين منهم المغني "كاني ويست" والممثل الأمريكي "ريان جوسلينج" ومغني البوب الكندي "جاستن بيبر" والممثل "شيا لابوف" وغيرهم الكثيرين.

وكتبت المجلة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "تمكن الكثيرون من المشاهير حول العالم بلفت الأنظار على السجادة الحمراء وأمام عدسات الكاميرات، لكن "روجر فيدرر" لديه قصة مختلفة فقد حصل على لقب (الرجل الأكثر أناقة) سواء بملابسه الرياضية على الملاعب الترابية أو الصلبة بالإضافة الى سحره الخاص حتى على السجادة الحمراء، فالأمر لا يتعلق بالملابس بقدر ما يتعلق بالثقة".

يذكر أن الحكومة السويسرية قد أعلنت قبل أسابيع عن إصدار عملتين معدنيتين تكريمًا لـ"روجيه فيدرر"، في العام المقبل.

وبهذا التكريم التاريخي، سيصبح "مايسترو" التنس "فيدرر"، أول شخص حي في سويسرا يُكّرم بوضع صورته على عملة معدنية في البلاد.

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ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة صك العملة السويسرية، بصك حوالي 95 ألف قطعة نقد فضية بقيمة 20 فرنكاً، كما إصدار عملة ذهبية خاصة بفيدرر بقيمة 50 فرنكًا.

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