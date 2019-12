"السفير المثالي للبلاد".. سويسرا تخلد أسطورة التنس "فيدرر" على 20 فرنك سويسري

أعلنت الحكومة السويسرية تكريم أسطورتها في عالم التنس "روجر فيدرر" بسك عملتين معدنيتين بصورته تمهيدًا لإصدارهما العام المقبل.

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان أصدرته أمس الإثنين، "لأول مرة في التاريخ، ستصدر سويس منت (دار السك السويسرية) عملة تذكارية لشخص لا يزال على قيد الحياة".

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6