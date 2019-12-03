"السفير المثالي للبلاد".. سويسرا تخلد أسطورة التنس "فيدرر" على 20 فرنك سويسري

أعلنت الحكومة السويسرية تكريم أسطورتها في عالم التنس "روجر فيدرر" بسك عملتين معدنيتين بصورته تمهيدًا لإصدارهما العام المقبل.

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان أصدرته أمس الإثنين، "لأول مرة في التاريخ، ستصدر سويس منت (دار السك السويسرية) عملة تذكارية لشخص لا يزال على قيد الحياة".

وستصدر الحكومة حوالي 95 ألف قطعة نقد فضية، بقيمة عشرين فرنكًا سويسريًا للواحدة، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، تليها قطع ذهبية بقيمة خمسين فرنكًا للواحدة، في مايو/أيار المقبل.

وسيتم بيع هذه العملة المعدنية التي تبلغ قيمتها 20 فرنك سويسري أيضًا (18 يورو)، على موقع الهيئة النقدية اعتبارًا من الاثنين وحتى 19 الشهر الحالي، و"إذا لم يتم استنفاد المخزون (55000 قطعة) بحلول ذلك الوقت"، سيتم طرح ما تبقى اعتبارًا من 23 يناير 2020.

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وأضاف البيان: "إضافة إلى كون فيدرر أكثر الرياضيين الناجحين في سويسرا، هو أيضًا السفير المثالي للبلاد".

يذكر أن "فيدرر" استطاع البقاء ضمن أفضل عشرة مصنفين على العالم بشكل مستمر منذ أكتوبر 2002 وحتى نوفمبر 2016، وضمن أفضل عشرين مصنف منذ أبريل 2001 حتى الآن.

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وفاز "فيدرر" (37 عامًا) بعشرين لقبًا في منافسات الرجال في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، إضافة إلى أرقام قياسية عديدة، وصفتها الحكومة السويسرية بأنها ربما تجعله أعظم لاعب تنس في جميع العصور.

وردا على هذا التكريم، غرد "فيدرر" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "شكرًا لك سويسرا ولسويس منت على هذا الشرف العظيم وهذه الميزة العظيمة".

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