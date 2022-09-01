نجم المنتخب الفرنسي مبابي يواعد متحول جنسيًا من أصول جزائرية!

فجّرت مجلة Corriere dello Sport الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بنجم المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي لوتين، وقالت بأنه يواعد أول عارضة أزياء متحولة جنسيًا تظهر على غلاف مجلة Playboy تدعى إينيس راو.

وكشفت المجلة في تقريرها المثير للجدل أن عارضة الأزياء المتحولة جنسيًا تدعى "إينيس راو" وهي فرنسية من أصول جزائرية.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن مبابي على علاقة غرامية بالعارضة المتحولة جنسيًا منذ شهور، وتم رصدهما لأول مرة في شهر مايو الماضي وتحديدًا في مهرجان "كان" السينمائي.

حبيبة مبابي المتحولة جنسيًا

كما تداول العديد من المواقع خبر العلاقية بين النجم الفرنسي وإينيس راو وذكروا أنها ولدت "ذكر" في باريس عام 1990، لكنها أجرت عملية جراحة لإعادة تحديد الجنس حين بلغت الـ16 من عمرها، بعد أن ألهمتها قصة حياة العارضة الإنجليزية كارولين كوزي. وبعد ذلك، عاشت كـ"امرأة" لكنها لم تكشف عن هويتها المتحولة جنسيا حتى سن الـ24 عامًا.

وبعد دخولها عالم عرض الأزياء، توجهت إينيس راو نحو المجلات الإباحية كأول متحولة جنسيًا تظهر على غلاف مجلة "بلاي بوي" الشهيرة.

والدة مبابي الجزائرية

مبابي مع والدته فايزة العماري

ذكرت تقارير إخبارية سابقة أن والدة مبابي تنحدر من أصول جزائرية وتدعى فايزة العماري.

دخلت فايزة عالم الرياضة من باب كرة اليد ولعبت في الدوري الفرنسي الأول لكرة اليد مع نادي آس بوندي من أواخر التسعينات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت تلعب في مركز الجناح الأيمن.

مبابي يتعرض لأذى السحر

كشف ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، أن لاعب يوفنتوس الإيطالي لجأ إلى السحر من أجل إيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وحسب ماتياس ، فإن بول بوغبا استخدم ساحرًا لإلقاء تعويذة على مبابي من أجل تعرضه لإصابة قوية، فيما أعلن الأخير انتظاره معرفة الحقيقة الكاملة قبل اتخاذ أي تحرك بشأن الاتهامات الموجهة إلى بوغبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي والفريق المحيط به يتابعون هذه القضية عن كثب، ويراقبون بعناية كل ما يقال فيها، وأن عائلته لن تدع أي شيء من الأمر يمر مرور الكرام، ولن تتغاضى عن مثل هذه الأفعال في حالة صحة ما قاله شقيق بوجبا.