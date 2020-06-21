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نجم سوشال ميديا سعودي يتحرش بقاصر.. وانقسام على "تويتر"

منشور 21 حزيران / يونيو 2020 - 07:04
سعود المطيري
سعود المطيري

سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول مقطع فيديو لأحد مشاهير "سناب شات" وهو يتحرش بطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها الـ12 عامًا.  

وتصدر وسم "#سعود_المطيري_متحرش_بطفله" قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر السعودية" بعد ساعات من إطلاقة بأكثر من 10 آلاف تغريدة.

ونشر مغردون مقطع فيديو يظهر فيه المطيري برفقته فتاة يتراقصان على أنغام أحد الأغاني فيما بدت الطفلة وكأنها غائبة عن الوعي.

وفي الوقت الذي طالب فيه عدد كبير من المغردين بالقبض على المطيري ومحاسبته قانونيًا، رأى بعض المغردين أن الفتاة التي ظهرت في المقطع ليست طفلة موضحين أنه لا يوجد أي تحرش في المقطع وأن الفتاة تواجدت معه بكامل إرادتها.

وغردت إحداهنّ قائلة: "كلهم مبسوطين ما أشوف أي تحرش بالموضوع، الله لا يبلانا ناس تدور المشاكل"، في حين غردت أخرى: "المقطع مافي تحرش بس واضح نيته سيئة وقاصد يوصل للناس هالشي عشان يصير الجدل بطريقة ما تعرض للعقوبة هذول أخبث ناس".

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الفيديو حتى هذه اللحظة.

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