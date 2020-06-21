نجم سوشال ميديا سعودي يتحرش بقاصر.. وانقسام على "تويتر"

سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد تداول مقطع فيديو لأحد مشاهير "سناب شات" وهو يتحرش بطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها الـ12 عامًا.

وتصدر وسم "#سعود_المطيري_متحرش_بطفله" قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر السعودية" بعد ساعات من إطلاقة بأكثر من 10 آلاف تغريدة.

#سعود_المطيري_متحرش_بطفله



المقطع مافيه تحرش بس واضح نيته سيئه وقاصد يوصل لناس هالشي عشان يثير الجدل بس بطريقه ماتعرضه للعقوبة، هذول اخبث ناس pic.twitter.com/5nPHW4hbmO — ابنة القاضي (@ftom0_92) June 21, 2020

ونشر مغردون مقطع فيديو يظهر فيه المطيري برفقته فتاة يتراقصان على أنغام أحد الأغاني فيما بدت الطفلة وكأنها غائبة عن الوعي.

#سعود_المطيري_متحرش_بطفله

راح يتعاقب وياخذ جزاءه انشالله لان حنا مو بغاب والحمدالله في كثير مثل اشكاله الحين بالسجون لكن المفروض مو بس سعود يتعاقب المفروض اهلها بعد يتعاقبون على اهمالهم لما تعطي بنتك او ولدك (القاصر) كل الحريه بدون ماتنتبه له وتراعيه تتعاقب اتمنى ذلك — ♕ ارتيــــاح ♕ (@fox28x) June 21, 2020

ارتفع هاشتاق #سعود_المطيري_متحرش_بطفله إلى الترند وهو احد مشاهير السناب ، بعد انتشار مقطع له وهو مع فتاه في حالة غير طبيعية ويطالب عدد من المغردين بالقبض عليه . pic.twitter.com/yo8JDpkau7 — وش سالفة الهاشتاق (@Tag_trnd) June 21, 2020

وفي الوقت الذي طالب فيه عدد كبير من المغردين بالقبض على المطيري ومحاسبته قانونيًا، رأى بعض المغردين أن الفتاة التي ظهرت في المقطع ليست طفلة موضحين أنه لا يوجد أي تحرش في المقطع وأن الفتاة تواجدت معه بكامل إرادتها.

تبي تعرف ملعنة وكيد الحريم ؟؟؟

يقولون طفله وهي فعمر تحمل وتولد وترضع بعد ، ياتحاسبونهم كلهم ولا تتركونهم الاثنين ، وحتى لو كانت طفله هل الطفل لو غلط مايحاسب ؟؟؟!!!!#سعود_المطيري_متحرش_بطفله — ٠ (@hamd19001) June 21, 2020

وغردت إحداهنّ قائلة: "كلهم مبسوطين ما أشوف أي تحرش بالموضوع، الله لا يبلانا ناس تدور المشاكل"، في حين غردت أخرى: "المقطع مافي تحرش بس واضح نيته سيئة وقاصد يوصل للناس هالشي عشان يصير الجدل بطريقة ما تعرض للعقوبة هذول أخبث ناس".

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الفيديو حتى هذه اللحظة.