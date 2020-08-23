نجا من الإنفلونزا الإسبانية في 1918.. وفاة أكبر معمر غير رسمي بعمر الـ116

أعلنت السلطات في جمهورية جنوب إفريقيا عن وفاة أكبر مُعمّر غير رسمي في العالم ويدعى "فريدي بلوم" عن عمر يناهز الـ116 عامًا.

وقالت عائلة "بلوم" بأن المعمّر الراحل ولد في الثامن من مايو/أيار 1904، حتى أنه نجا من الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم عام 1918 حينما كان لا يزال مراهقًا كما نجا منها أطفال زوجته "جانيت" البالغة 46 عامًا الثلاثة، فبات جدًا لخمسة أحفاد.

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وقال المتحدث باسم العائلة "أندريه نايدو" لوسائل إعلام محلية: "قبل أسبوعين فقط، كان الجد لا يزال يقطع الحطب، كان رجلًا قويًا يملؤه الكبرياء، لكن في غضون ثلاثة أيام، تحوّل من رجل كبير البنية إلى شخص صغير".

وتوفي "بلوم"، المولود في بلدة أديليد في محافظة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا، في مستشفى تايغربرغ في كيب يوم أمس السبت.

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وتابع "نايدو": "على الرغم من أنه توقف عن الشرب منذ سنوات عديدة، إلا أنه كان مدخنًا منتظمًا، لكن وفاته كانت طبيعية وغير مرتبطة بكوفيد إطلاقًا".

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