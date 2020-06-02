"نحن لسنا وحدنا".. اللوفر أبوظبي يستعين بأصوات 7 فنانين عالميين لمنحك جولة افتراضية داخل أركانه

أطلق متحف اللوفر – أبوظبي جولة صوتية مدتها 20 دقيقة يعيش خلالها المستمع مغامرة من الخيال العلمي ليكتشف الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف.

وأطلق المتحف على هذه الجولة الافتراضية عنوان "نحن لسنا وحدنا"، وتعاون لتأليفها وإنتاجها مع مجموعة "ساوندووك كوليكتف".

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وتترافق الجولة الصوتية مع فيلم قصير يصور هذه القصة التي تدور أحداثها في أرجاء المتحف بعد الآلاف من السنين في مجرة من حقبة ما بعد الإنسانية.

وتتوفر جولة "نحن لسنا وحدنا" عبر الموقع الإلكتروني لمتحف اللوفر أبوظبي بست لغات، ويمكن الاستماع إلى القصة بأصوات شخصيات شهيرة من حول العالم إذ يرويها:

باللغة العربية: الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

الفنان الإماراتي حسين الجسمي. باللغة الإنجليزية: الممثل الأميركي ويليم دافو.

الممثل الأميركي ويليم دافو. باللغة الفرنسية والإنجليزية: الممثلة والمغنية الفرنسية شارلوت غينسبورغ.

الممثلة والمغنية الفرنسية شارلوت غينسبورغ. باللغة الماندراين الصينية: الممثلة الصينية زهو دونجيو.

الممثلة الصينية زهو دونجيو. باللغة الروسية: منسقة الأغاني والمنتجة والمغنية نينا كرافيز.

منسقة الأغاني والمنتجة والمغنية نينا كرافيز. باللغة الألمانية: المخرج والكاتب المسرحي ويم وندرز.

وتقوم الجولة الصوتية على نص من كتابة ستيفان كراسنيانسكي، يتمحور حول الهندسة المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي والأشكال الهندسية التي يقوم عليها وتبدأ برسالة من جان نوفيل، المهندس المعماري الشهير الذي صمم المتحف، موجهة إلى الأجيال القادمة، بعد ذلك يأخذ الراوي، بقوة صوته المستمع إلى عالم مستقبلي، ويدعوه إلى تخيل المتحف في مجرة بعد الآلاف من السنين من انقراض البشر.

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وتدفع هذه التجربة بالمستمع إلى التفكير في حالة الإنسان في مستقبل يحكمه الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أسئلة تتمحور حول الإرادة الحرة وطبيعة الإنسان ومصيره.

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