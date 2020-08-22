نسويات يحرضن زوجة علي المشعل ضده.. وهذا ردها

عبر الإعلامي السعودي علي المشعل عن صدمته بعد التعليقات الكبيرة التي وصلت زوجته الأجنبية من قبل عدد من السعوديات لتحريضها على ترك زوجها كونه عربي وسعودي.

وكان المشعل قد نشر صورة رومانسية تجمعه بزوجته الأجنبية مُعلقًا عليها: " عشاء لطيف مع الغالية زوجتي ام تركي في أعلى مطعم بالعالم ،، قمة برج خليفة".

لتتلقى الزوجة العديد من التعليقات السيئة والصادمة من أبرزها: "أنا مو زعلانة الا على زوجة علي المشعل ما تعرف تفكير الي عندها.. كتير أجنبيات متعودات على بيئة صحية جدا لدرجة ما تتصور بوجود كائن بصفاة العربي النجس ولما يسافر فيها لدولته العربية يورطها ويشرشحها.. لازم ننشر الوعي لجميع النساء عن واقع الشرق".

هذا الهجوم الكبير دفع الإعلامي السعودي للرد عبر حسابه في تويتر قائلًا: " إلا الدناءة والوساخة أعيت من يداويها !! تفضلوا شوفوا بعض من الفتيات السعوديات بحثوا عن حساب زوجتي لين وصلوا له واتفقوا ان يوصلون رسالة لها مفادها ان الرجل العربي والسعودي تحديداً ضد المرأة فأنتبهي على روحك وراجعي حساباتك !!"

ومن جانبها ردت زوجته جاكي باللغة الإنجليزية قائلة: "أنا أفهم أن النساء يقفن معًا لمواجهة النسوية.. لكن أنتن النسويات تصورن أنفسكن بشكل سيء.. التعليقات التي تشبه القمامة والتي كتبت عندي تجعلني اتقرب من زوجي أكثر.. سأقف بجانب عائلتي".

وأثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة ضد النسويات اللواتي أقحمن أنفسهن في علاقة بين زوجين دون تبرير مقنع، واعتبر البعض انهن وضعن أنفسهن في موقف محرج وغير جيد.

وكان من بين التعليقات ضدهن: " من هنا اعطت زوجه علي المشعل بناتنا درس بالاخلاق الزوجيه وقالت لهم ساتمسك اكثر به وكلامكم قذاره مو بس كلامهم هم قذرين براسهم واذانيهم"، " عشان تعرفون ان النسويات هم انجس الناس شوفو قصة علي المشعل وجسمك بيقشعر قد ايش هذول ما يهتمون يدمرون حياة شخص عشان تكلم عن شيء يخص النساء !! الله يرحم حالنا".

وعلي المشعل هو إعلامي سعودي يقدم برنامج صباح الخير يا عرب على قناة ام بي سي، وكان قد أعلن ارتباطه بسيدة كندية.