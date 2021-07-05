نشطاء يسكبون الدماء في أنحاء كنتاكي دفاعًا عن حقوق الحيوانات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنشطاء نباتيين اقتحموا مطعم كنتاكي وسكبوا الطلاء الأحمر على الأرض.

وتم نشر فيديوهات الاحتجاج الدموي بواسطة Tash Peterson على "إنستغرام" حيث أظهر للمحتجين النباتيين وهم يخربون فرعًا أستراليًا لمطعم للوجبات السريعة.

وبحسب مقطع الفيديو، فقد دخلت مجموعة من حوالي ستة متظاهرات إلى مطعم كنتاكي، وقامت إحداهن بسكب دم مزيف على الأرض.

وكانت إحدى النساء ترتدي مريلة بيضاء ملطخة بدماء مزيف وكتب عليها: "طعامك كلفهم حياتهم، عليها، يجب أن يترك ذلك طعمًا سيئًا في فمك".

ورفعت إحدى الناشطات شاشة تعرض صورًا لحيوانات تربى من أجل صناعة اللحوم، بينما تم تشغيل أصوات الحيوانات وهي تصرخ على مكبر الصوت.

ونشرت الناشطة صورًا للاحتجاج كنتاكي فرايد وأرفقتها بتعليق: "أطول وأكبر محرقة في العالم في التاريخ تحدث الآن في صناعة اللحوم والألبان والبيض."

وتمت مشاهدته 1.5 مليون مرة على TikTok وتمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى منصة التواصل الاجتماعي Reddit، كتب أحد الأشخاص: "كل ما يؤذيه هو الحد الأدنى للأجور من العمال الذين يتعين عليهم تنظيف الفوضى".

وعلق آخر قائلًا: "هل يتقاضى أي شخص ما يكفي من المال للتعامل مع هذا ***".

وكتب آخر: "سأكون غاضبًا جدًا! تخيل أنك تعمل هناك للتو، وربما تتلقى بعض الأجور وعليك تنظيف الفوضى التي اعتقدت هذه السيدة أنها فكرة رائعة".

ومع ذلك، أشاد آخرون بجهود الناشطات، على الرغم من الإزعاج الذي تسببه، وكتب أحد الأشخاص على "إنستغرام": "أنت تحتج لجعل العالم مكانًا أفضل. نعم، ربما يمكن أن تسبب أساليبك بعض الإزعاج للبعض، لكنها قطرة في محيط عند مقارنتها بالأضرار التي نلحقها بالكائنات الأخرى".

وقال آخر: "لا أستطيع الانتظار لأرى اليوم الذي يشكرك فيه الناس على عملك كله ويصابون بصدمة من الطريقة التي كان يتصرف بها الناس!".