نوف أهلي.. أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي في دبي

خطوة مهمة من الناحية الرمزية في تعزيز دور المرأة في المجتمع الإماراتي تم تعيين نوف خالد أهلي كأول "ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي" على مستوى شرطة دبي.

وتعمل الملازم نوف كضابط مناوب عام لمركز شرطة نايف، كما تشرف على المهام الأمنية والإدارية والجنائية كافة للمركز في نظام عمل المناوبات.

وقالت الملازم نوف: أشعر بالفخر بعملي في شرطة دبي التي تحظى بمكانة وسمعة عالمية كبيرة، وحققت إنجازات شرطية عالية المستوى.

وبينت الملازم نوف أنها بعد أن تخرجت في أكاديمية شرطة دبي، ضمن الدفعة الأولى لمرشحات شرطة دبي، تلقت تدريبها في مركز شرطة نايف في جوانب عدة، منها الإدارية والأمنية والجنائية، والقانونية، وتوجهت للعمل الميداني، خصوصًا عملها كضابط مناوب عام، والذي جاء بعد ملاحظتها عدم وجود عنصر نسائي في هذا المجال، لترغب في أن تخوض تحديًا جديدًا، إيمانًا منها بأن المرأة قادرة على أن تتولى مثل هذه المهام.

وأضافت أن مراحل التدريب والتأهيل والدراسة في أكاديمية شرطة دبي، والتطبيق العملي في مركز شرطة نايف، ودعم المركز لها، أسهمت في رفع مهاراتها التي ساعدتها في تأدية المهام كضابط مناوب عام لمركز شرطة.

من جهته قال العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف: إن المركز يفخر بتحقيق هذا الإنجاز والخطوة التي تؤكد أن شرطة دبي سباقة في تمكين العنصر النسائي في الأعمال والمهام التي كانت تقتصر على الرجال.

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