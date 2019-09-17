هذه حقيقة اختطاف مدوّنة سعودية من أمام منزلها..ووسم باسمها يتصدر "تويتر"

تداولت العديد من وسائل الإعلام السعودية نبأ اختطاف مدوّنة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي حنان المقبل البالغة من العمر 15 عامًا، والتي تعيش بالمدينة المنورة.

وعبر وسم #اختطاف_حنان_المقبل أشار عدد من المغردين إلي أن اختفاء الفتاة نتج عن حادث اختطاف تم من أمام منزلها ولم يتم ثبوت صحة هذا الكلام حتي الآن.

كما تداول مغردون عبر ذات الوسم مقطع فيديو تم تصويره من قبل شخص مجهول قيل بأنه يوثق لحظة اختطاف الفتاة في ظروف مجهولة.

وبعد هذه الضجة التي أثيرت حول قضية الاختطاف وتصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على موقع "غوغل" في الساعات الماضية، خرجت حنان أخيرًا لتنفي هذه الأنباء.

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وقبل عدة ساعات، نشرت حنان صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" أكدت من خلالها بأنها التقطتها بتاريخ اليوم (17 سبتمبر) وأرفقتها بتعليق: "السلام عليكم متابعيني أنا في بيتي ونايمة وصدمني خبر مثل ما صدمكم والله لا يسامح الى طلع لاشاعة حسبي الله ونعم الوكيل".

ويذكر أن حنان المقبل هي فتاة سعودية ناشطة على مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا، ولها العديد من السنابات في مجال الخلطات والوصفات النسائية مثل خلطات التجميل والعناية بالبشرة، وخلطات تخسيس وإنقاص الوزن وكل ما يلزم المرأة السعودية.

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