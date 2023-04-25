هرب من السودان خوفًا.. فلقي الأمان في أحضان مجندة سعودية

البوابة - امتدح روّاد منصات التواصل الاجتماعي شهامة إحدى منسوبات وزارة الدفاع السعودية حين احتضنت طفلًا صغيرًا لحظة وصوله إلى مدنية جدة الساحلية ضمن عملية الإجلاء التي تقوم بها بلادها لرعاياها أكثر من 20 دولة من السودان التي تشهد معارك طاحنة منذ أيام.

وشوهدت مجندة سعودية ، والتي لم يتم الكشف على اسمها، وهي تحتضن الطفل الصغير الذي غفا بين يديها بعدما شعر بالأمان على الأراضي السعودية بعيدًا عن نيران المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت أسبوعها الثاني.

وكانت سفينة سعودية تقل 199 شخصًا تم إجلاؤهم من السودان قد وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة مساء الاثنين.

إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلاً ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان لحظة وصوله إلى جدة.#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان



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pic.twitter.com/U7ZdbP3jlY — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 24, 2023

مجندة سعودية تحتضن طفل

وأعاد آلاف المغردين والنشطاء في منصات التواصل الاجتماعي تداول صور المجندة السعودية وهي تحمل بين يديها الطفل الصغير وأرفقوها بعبارات الإشادة والإعجاب.

ورأى متداولو الصورة بأن ما قامت به المجندة السعودية ما هو إلا دليلًا حيًا على أن المملكة العربية السعودية هي الحضن الدافئ للدول الشقيقة والصديقة.

واستقبل المغردون في منصة تويتر صورة المجندة السعودية بترحيبٍ كبير ورأوا بأنها لم تتخل عن مشاعر "الأمومة" في ميدان العمل وهو ما دفعها لاحتضان الطفل دون الالتفات لهويته أو جنسيته أو اسمه.

وذكر مغردون بأن مشهد الطفل النائم دليلًا على أن السعودية هي "أرض الأمن والأمان" بدليل نومه العميق رغم الحشد الكبير المحيط به في ميناء جدة.

السعودية تجلي رعايا العالم من السودان

نجحت السلطات السعودية في إجلاء حوالي 356 شخص بينهم 101 مواطنًا سعوديًا و 255 آخرين ينتمون إلى 26 جنسية أخرى من جمهورية السودان التي تشهد حربًا طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع

وخلال اليومين الماضيين، وصلت السفينة البحرية السعودية إتش إم إس ينبع، وعلى متنها 199 شخصًا تم إجلاؤهم من السودان، بما في ذلك المواطنين السعوديين ومواطني أمريكا والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا وقطر وسوريا وهولندا والعراق وتركيا وتنزانيا ولبنان وليبيا.

وأعربت القنصل العام البريطاني سيسيل البليدي في جدة عن شكرها للعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دور الحكومة السعودية في إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان، فيما أشاد القنصل العام للولايات المتحدة في جدة فارس الأسد بجهود السعودية الإنسانية، وشكرها على كرم ضيافتها وجهودها في تسهيل إجراءات المواطنين الأمريكيين منذ مغادرتهم السودان حتى وصولهم إلى الأراضي السعودية.

كما أشاد عبد الرزاق المنفي القنصل الليبي بجدة بجهود السعودية، وكذلك مايا هادي نائب القنصل العراقي.

أوضاع مشتعلة في السودان

يذكر أن اشتباكات اندلعت في 15 أبريل / نيسان بين القوات الموالية للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم (حميدتي) في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى.