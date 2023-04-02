"هل اجتمع خامنئي بالإمام المهدي؟ النائب العراقي علي تركي يجيب"

أقام عضو مجلس النواب العراقي علي التركي الجمالي دعوى قضائية ضد مجموعة من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية ومقدمي برامج تلفزيونية بعدما تداولوا تصريحات مزيفة ومضللة نُسبت إليه تتعلق بعلي خامنئي والإمام المهدي.

وكشف النائب عن كتلة صادقون (عصائب أهل الحق في العراق) الجمالي في منشور عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك عن اتخاذه إجراءات قانونية جادة لدى المحاكم المختصة ضد وسائل إعلام عراقية تداولت التصريحات المزورة.

علي التركي الجمالي يرفع دعوى قضائية

وكانت وسائل إعلام عراقية قد تداولت في وقت سابق تصريحات نسبت للنائب العراقي الجمالي مفادها أن المرشد الأعلى عليّ الحسينيّ الخامنئيّ اجتمع مع المهدي المنتظر وطلب منه تأجيل تحرير القدس حتى ظهوره.

وأظهر النائب الجمالي عبر حسابه في فيسبوك وثائق رسمية لشكوى رسمية سجلت ضد قناة وان نيوز و مقدم البرامج "قحطان عدنان، وشبكة أخبار العراق ورئيس تحريرها ضياء الكواز.

وأكد البرلماني الجمالي بأن الشكوى المقدمة لدى قاضي محكمة تحقيق الهاشمية جاءت على خلفية نشر تصريحات مزورة أساءت له ولمرجعيات دينية شيعية وأشار إلى أن تلك التصريحات مضللة ولا أساس لها من الصحة.

ووصف الجمالي في دعواه ما قامته به وسائل الإعلام المشتكى عليها "افتراء"، الأمر الذي دفعه لاتخاذ هذا الإجراءات القانونية الجادة بحقها.

هل اجتمع خامنئي بالإمام المهدي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وعدد من الدول العربية تصريحات منسوبة لعضو مجلس النواب العراقي علي التركي الجمالي مفادها بأن المرشد الأعلى عليّ الحسينيّ الخامنئيّ عقد اجتماعًا سريًا مع الإمام المهدي في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك 1444/2023 وطلب منه تأجيل مشروع المقاومة الإسلامية في تحرير القدس حتى ظهوره.

وأثارت التصريحات المنسوبة للبرلماني العراقي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فيما رأى الكثيرين منهم بأنها "مادة دسمة للسخرية" دون التحقق من صحتها أو البحث عن المعلومة الدقيقة حولها.

وبجولة على حساب البرلماني الجمالي في تطبيق "فيسبوك"، لم يتم العثور على أي تصريح منسوب له بشأن اللقاء الذي جمع الإمام خامنئي بالإمام المهدي سواءً عبر حديث أو لقاء صحفي قبل أن ينفى النائب الجمالي صحة هذه التصريحات المنسوبة له، مشيرًا إلى براءتهُ منها.