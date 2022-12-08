هل التقى مسعود أوزيل بالشيخ تميم بن حمد في قطر؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين صورة حملت عنوان "مسعود أوزيل في ضيافة أمير قطر" وذلك خلال تواجده في الدولة الخليجية لحضور نهائيات كأس العالم 2022.

ووصف مغردون صورة أويل مع الشيخ تميم بأنها "صفعة جديدة" في وجه ألمانيا التي طردت اللاعب الدولي من أراضيها قبل سنوات بسبب موقفه من إبادة المسلمين في الصين.

مسعود أوزيل في ضيافة أمير دولة قطر.. ما صحتها؟

بالبحث، تبين أن صورة أوزيل مع أمير قطر"قديمة"، وتعود إلى سبتمبر 2021 حين استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نجم كرة القدم الألماني الذي زار المنشآت الرياضية في الدوحة.

مسعود أوزيل في مونديال قطر

وفي مونديال 2022، حظي ظهور أوزيل في مدرجات قطر المونديالية على تفاعل واسع لدى الجماهير العربية والتي اعتبروها ردًا على تكميم لاعبي المنتخب الألماني لأفواههم في احتجاج على حقوق المثليين بمونديال قطر 2022.

ونشر أوزيل صورة لها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام": "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي - يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريبًا مرة أخرى".

وكان خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم على يد المنتخب الياباني قد أثار ردود أفعال "ساخرة" من قبل الجماهير العربية، حين اجتاحت موجة "ابتهاج" منصات التواصل الاجتماعي.

وذكر النشطاء حينها أن "السخرية" من خروج المنتخب الألماني من كأس العالم تكشف "تراجع شعبية" منتخب المانشافت مؤخرًا، على الأقل في العالم العربي، حين امتلأت صفحات النشطاء في العالم الافتراضي بصور ومقاطع فيديو "تسخر" من أداء المنتخب الألماني في مونديال قطر والذي أدى في نهاية المطاف إلى خروجهم المبكر والاكتفاء بالتمثيل في الدور الأول، للمرة الثانية على التوالي، بعد المشاركة المأساوية في مونديال روسيا 2018.

من هو مسعود أوزيل؟

مسعود أوزيل لاعب كرة قدم ألماني محترف من أصول تركية، عُرف بمهاراته الفنية وتعدد استخداماته كلاعب خط وسط مهاجم.

في عام 2018، قرر أوزيل اعتزال كرة القدم الدولية، وألقى باللوم على التمييز غير العادل.

وبعد خبرته في ريال مدريد وأرسنال، يلعب أوزيل حاليًا في فريق İstanbul Başakşehir FK في الدوري التركي الممتاز.