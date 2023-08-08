هل تعمدت لورين جيمس دهس منافستها النيجيرية في مونديال السيدات؟

البوابة - شهدت مباراة دور الـ16 في منافسات كأس العالم للسيدات 2023، والتي جمعت منتخبي إنجلترا ونيجيريا، حادثًا مؤسفًا أثار العديد من علامات الاستفهام حول سلوك اللاعبات ضمن المستطيل الأخضر.

الحكاية بدأت في الدقيقة 84 من عمر المباراة، حين سقطت لاعبة المنتخب النيجيري ميشيل ألوزي على الأرض بعد احتكاكها مع لاعبة منتخب إنجلترا لورين جيمس، لتحصل الأخيرة على أثرها البطاقة الصفراء.

وبعد التشاور، وبمراجعة تقنية الـVAR، قرر حكم المباراة استبدال البطاقة الصفراء بالحمراء، وطرد لورين من المباراة فورًا.

وبالبطاقة الحمراء، سيتم حظر لورين تلقائيًا لمباراة واحدة على الأقل، ومن الممكن أن تمتد إلى ثلاث مباريات، مما يعني أن مشاركتها في كأس العالم للسيدات قد انتهت، على الرغم من تأهل إنجلترا إلى دور الثمانية بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 على مدى 120 دقيقة.

على الرغم من المشهد المؤسف، الذي اعتبره البعض بـ"العنصري"، دافعت الصحف البريطانية عن لاعبة منتخب بلادهم ورأت بأن ما حدث مجرد سوء تصرف ناجم عن سوء تقدير.

لورين جيمس على منصات التواصل الاجتماعي

بعد حادثة الدهس والبطاقة الحمراء، ألغت نجمة إنجلترا لورين جيمس تنشيط قسم التعليقات عبر حساباتها الرسمية في تطبيق "إنستغرام" و"تويتر" رغم تأهل منتخب بلادها لدور الثمانية من البطولة.

أدى سلوك لورين جيمس ضد المدافعة النيجيرية إلى الكثير من التعليقات الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصفها المشجعون بأنها "لا تمتلك الروح الرياضية".

وستغيب جيمس عن مباراة ربع النهائي لمنتخب إنجلترا أمام جامايكا أو كولومبيا التي لم تلعب بعد.

سيواجه الفريقان بعضهما البعض للحصول على مكان في ربع النهائي ضد إنجلترا.



