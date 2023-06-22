هل تنبأت عائلة ذا سيمبسونز تتنبأ بحادث غواصة تيتان المفقودة.. إليكم الدليل

البوابة - مع انعدام الأمل في العثور على غواصة تيتان المفقودة منذ 18 يونيو الجاري في مياه المحيط الأطلسي، انتشر مقطع فيديو مُجتزأ من المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير "ذا سيمبسونز - The Simpsons" تضمن أحداثًا مُشابهة لهذه الفاجعة التي شغلت الكثيرين حول العالم.

وزعم متداولو مقطع الفيديو أن المسلسل التلفزيوني الشهير تنبأ بهذا السيناريو المأساوي في حلقة عرضت عام 2006، وكانت من انتاج مايك ريس، حين انطلق أبطالها في رحلة استكشافية على متن غواصة مماثلة تسمى Oceangate.

في الحلقة، يلقي والد هومر سيمبسونز المفقود منذ فترة طويلة، ماسون فيربانكس، والمتخصص في البحث الكنوز المفقودة من البحار، خطابًا قبل بدء رحلتهم الاستكشافية، ومن ثم يغوصان في أعماق المحيط لرؤية حطام السفينة والحصول على الكنز المخفي.

ولاحقًا، يفقد هومر سيمبسونز الطريق الحقيقي نحو الكنز، عندما يلاحق سمكة ثم يعلق بين الصخور قبل أن يترك له تنبيه انخفاض الأكسجين ليبقى تحت الماء.

وأبدى مراقبو الحدث المأساوي اندهاشهم من تفاصيل حلقة مسلسل "ذا سيمبسونز - The Simpsons، وتساءلوا عما إذا كان المسلسل يتنبأ حقًا بالأحداث المأساوية أم أنها مجرد مقاطع فيديو مفبركة يجري الترويج لها بهدف إثارة الجدل وتصدر الترند.

من ناحية أخرى، تسابق السلطات البحرية، الأمريكية والكندية، الوقت للعثور على الغواصة تايتان واستعادتها بمن فيها من 5 ركاب، والتي فقدت الاتصال بسفينتها الأم أثناء الغوص في حطام تيتانيك في أعماق شمال المحيط الأطلسي يوم الأحد، 18 يونيو.

غواصة تيتان

وتم الإبلاغ عن اختفاء "تيتان" ليلة الأحد، على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية، وفقا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.

وبدأت عملية إنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة، الإثنين، بحثا عن الغواصة التي كانت تقل 5 أشخاص، لتوثيق حطام سفينة "تايتانيك" الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن.

