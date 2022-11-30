هل خطف اللاعب جافي قلب أميرة إسبانيا ليونور؟

بعد أسبوعين من المنافسة في نهائيات كأس العالم 2022، استحوذ اللاعب الإسباني بابلو مارتين بايز جافيرا، المعروف باسم جافي، على قلوب مشجعات المنتخب الإسباني لكرة القدم ومن بينهم وريثة العرش الإسباني الأميرة ليونور.

وكشفت صحيفة AS الإسبانية أن الملكة المستقبلية لإسبانيا وخليفة أبيها في وراثة العرش الملكي، الأميرة ليونور، معجبة بلاعب خط الوسط جافي.

الأميرة ليونور واللاعب جافي

ودعمت الصحيفة الإسبانية نظيرتها حول إعجاب الأميرة ليونور باللاعب جافي بأن الأميرة الإسبانية ألصقت صوره على كتبها المدرسية.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية أن قميص المنتخب الإسباني، الذي كان بحوزة والدها الملك فيليب السادس يوم الأربعاء الماضي أثناء تواجده في مدرجات استاد الثمامة بقطر لتشجيع الماتادور الإسباني أمام منتخب كوستاريكا، عزز من هذه الاحتمالات.

وقالت الصحيفة الإسبانية بأن حجم القميص الذي كان مع العاهل الإسباني "صغير" ولا يناسب الملك الضخم، الأمر الذي جعل الكثيرين يفترضون بأنه يعود لابنته ليونور.

وذكرت الصحيفة بأن الأميرة ليونور تبلغ من العمر 17 عامًا فيما أتم جافي عامه 18 عامًا في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن الأميرة ليونور تتلقى تعليمها في مدرسة أتلانتيك في جلامورجان - ويلز، حيث يتلقى العديد من أفراد العائلة المالكة من مختلف البلدان تعليمهم.

الأميرة ليونور وولي عهد المغرب

يبدو أن الإشاعات تحوم دومًا حول الأميرة الإسبانية، فقبل أشهر زعمت صحيفة "بريوريستا ديجيتال – Periodista Digital" الإسبانية أن علاقة حب تجمع وريثة العرش الملكي الإسباني بولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن.

ونسبت الصحيفة الإسبانية أنبائها لمصادر وصفتها بأنها "مقربة من القصر الملكي المغربي" وأن رسائل حب متبادلة بين مولي الحسن (19 عامًا) وليونور (17 عامًا).

وقالت الصحيفة بأن عقد ليونور الذهبي بكلمة (حب) باللغة العربية، جذب الأنظار وعزز الفرضيات التي تقول بأن علاقة حب تربط الأميرة الإسبانية بالأمير المغربي.