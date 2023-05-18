هل رفع جوارديولا شعار رابعة بعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

البوابة - أثار مدرب نادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا غضب جماهير ريال مدريد بعدما نشر صورة جمعته بزملائه في النادي وهم يحتفلون بفوزهم 4-0 على ريال مدريد مساء أمس الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد ملعب الاتحاد فوزًا مستحقًا للسيتي على حساب ريال مدريد ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بأناقة بفضل هدفين من برناردو سيلفا، واحد من مانويل أكانجي، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز لمعان الفوز بتسجيله في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومن المقرر أن يتوجه لاعبي السيتي إلى استاد أتاتورك الأولمبي في اسطنبول يوم 10 يونيو لمواجهة إنتر ميلان بعد الفوز 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

هل رفع جوارديولا شعار رابعة؟

وبعد الفوز، نشر مانويل إستيارتي، صديق غوارديولا المقرب وجزء من الجهاز الفني لمانشتسر سيتي ظهر فيها إلى جانب مجموعة من أصدقائه وزملائه في النادي رافعين أصابعهم الأربعة، في إشارة إلى نتيجة مباراتهم أمام ريال مدريد، مع تسمية توضيحية تقول "أربعة؟".

ومن بين أولئك الذين انضموا إلى جوارديولا في الصورة شقيقه بيري ورئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك ورئيس الأرجنتين السابق ماوريسيو ماكري أثناء احتفالهم في غرفة خاصة في ملعب الاتحاد.

وأشار المغردون في العالم العربي إلى أن الصورة جعلتهم يستذكرون شعار رابعة، الذي استعمله مؤيدو ومناصرو الرئيس المصري السابق محمد مرسي ضد الانقلاب عليه في ميدان رابعة العدوية في العاصمة المصرية القاهرة.

جوارديولا يثير غضب جمهور ريال مدريد

لم يكن مشجعو نادي ريال مدريد سعداء بخصمهم السابق (مدرب برشلونة السابق) والطريقة التي اختارها للاحتفال بهذا الفوز، وهو الأمر الذي دفع إستيارتي لحذف الصورة على الفور.

انتقد مشجع غاضب آخر جوارديولا وسيتي وأصر على أنه لا يزال أمامهما طريق طويل لمطابقة الرقم القياسي للريال وهو 14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يهدم جدار ريال مدريد برباعية نظيفة

وودع حامل اللقب بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي لخسارته (1-5) في مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1)، والذي أقيم الثلاثاء الماضي بمعقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، والثاني برباعة دون رد.

