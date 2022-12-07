هل "صلعة" وليد الركراكي هي سر نجاح المنتخب المغربي في مونديال قطر؟

بعد ساعتين من التوتر والإثارة والإرهاق وسبع دقائق من الترقب، عاش المنتخب المغربي لكرة القدم بقيادة وليد الركراكي "فرحة" الانتصار مع حجز بطاقة التأهل لدور الـ 8 في نهائيات كأس العالم بقطر كأول منتخب عربي يصل إلى تلك المرحلة في نهائيات البطولة العالمية.

ولم يكد المغربي أشرف حكيمي يسجل الركلة الأخيرة لصالح أسود الأطلس على طريقة "بانينكا" والاحتفال بـ رقصة البطريق، حتى بدأت الاحتفالات من قبل لاعبي المنتخب المغربي فيما صدحت أصوات الزغاريد والأهازيج بين مدرجات استاد المدينة التعليمية من الجماهير المغربية التي حضرت لتشجيع منتخب بلادها.

وخلال لحظات، التف لاعبو المنتخب المغربي حول مدربهم وليد الركراكي وهموا بلمس صلعته من أجل الحصول على الحظ ليقابلهم هو بالابتسام مع كل لمسة يقومون بها على رأسه.

وأمام عدسات الكاميرات، سجد لاعبو المنتخب المغربي "سجدة شكر" لله تعالى قبل أن يلوحوا بعلم بلادهم داخل أرجاء المستطيل الأخضر وإلقاء التحية على المشجعين المغاربة.

كما شوهد لاعبو المنتخب المغربي وقد توجه كل منهم نحو عائلاتهم للاحتفال معهم بالفوز التاريخي، حيث انطلق أشرف حكيمي إلى المدرجات للاحتفال مع والدته وتقبيل رأسها وهو الأمر المعتاد منه بعد كل مباراة يفوز بها المنتخب، كما شوهد المدرب وليد الركراكي وهو يقبل رأس والدته الفخورة بنجاحه التاريخي.

وليد الركراكي يقبل رأس والدته

كما ذهب يوسف النصيري إلى والده في المدرجات وبكى معه عقب الفوز التاريخي على حساب إسبانيا، بينما احتفل لاعبون آخرون برفع علم فلسطين.

وخلال لحظات، التف لاعبو المنتخب المغربي نحو مدربهم وليد الركراكي وهموا بلمس صلعته من أجل الحصول على الحظ ليقابلهم هو بالابتسام مع كل لمسة يقومون بها على رأسه.

وليد الركراكي يكشف سر السماح بلمس صلعته

كشف مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي في وقت سابق من مونديال قطر بأنه يسمح للاعبين بلمس رأسه من أجل الحظ انطلاقًا من طبيعة العلاقة "الأخوية" التي تربطه بلاعبي المنتخب.

وقال الركراكي:"عليّ أن أكون قائدهم ومثلًا أعلى لهم، ولكن بكل تأكيد أعطيهم الكثير من الحب، وفي نهاية اليوم الأهم هو الاحترام الذي بيننا، وعلى أرض الملعب هناك قرارات عليّ القيام بها، وسوف أقوم بها".

كما أوضح وليد الركراكي: "لديّ مساحة كافية في رأسي، وأخبرهم بأن يلمسوها لأنها تجلب الحظ الجيد، وقد أصبحت هذه طريقة للتواصل فيما بينهم، ويبدو أنهم فهموا الرسالة، وجميعهم لمسوا هذا الرأس، وأتمنى أن يستمر في جلب الحظ الحسن في المستقبل".