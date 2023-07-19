هل قاضى الشيف بوراك والده بتهمة الاحتيال؟

البوابة - كشفت تقارير إخبارية تركية أن الشيف بوراك أوزدمير بدأ يقاضي والده بعدما اتهمه بـ"الاحتيال" و"النصب".

وذكرت صحيفة يني شفق - Yeni Şafak أن بوراك أوزدمير، الذي يُعد من الأسماء التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين على منصتي تيك توك وإنستغرام"، لجأ إلى القضاء بعدما اكتشف أن والده إسماعيل أوزدمير باع حقوق ملكية اسمه.

الشيف بوراك يقاضي والده

وذكرت الصحيفة بأن الأزمة بين الشيف بوراك ووالده بدأت بعد زلزال كهرمان مرعش المدمّر، حينما أراد بوراك تقديم مساعدات كبيرة لأبناء بلده وهو ما قوبل بالرفض من قبل والده الذي حاول منعه أيضًا من التبرع للمتضررين.

لكن الأحداث المأساوية لم تنته عند هذا الحد للأسف، علم الشيف بوراك أن والده باع جميع حقوق مطعمه في اسطنبول لرجل أعمال أجنبي الأمر الذي دفعه للجوء فورًا للقضاء من أجل حفظ حقوقه.

وذكرت الصحيفة بأن الجلسة الأولى للقضية ستعقد في محكمة جاغلايان في سبتمبر المقبل.

وبحسب الصحيفة التركية، فقد طالب بوراك بإزالة اللافتات غي كافة الأماكن التي تستخدم صورته واسمه، مشيرًا إلى تعرضه للخداع مرارًا وتكرارًا.

وعبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، ألمح بوراك إلى تعرضه للاحتيال والنصب دون ذكر المزيد من التفاصيل، إلا أن مواقع إخبارية أشارت إلى أن المتورط في القضية هو والده.

الحكم على والدة الشيف بوراك وزوجها بالسجن

تأتي هذه الأخبار بعد شهر من الحكم على والدة الشيف، ديديم بوزبورا، وزوجها وشريكهما بالسجن لمدة عامين، و 7 أشهر و 7 أيام في قضية ابتزاز

وطالب محامو المتهمين ديدم بوزبورا وألب بوزبورا وياسين شيمشك بتبرئة موكليهم ورفع حظر السفر عنهم.