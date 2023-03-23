البوابة - زعمت تقارير إخبارية أن السلطات السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية منعت التصوير داخل الحرم المكي والمسجد النبوي، حفاظًا على الأجواء الروحانية طوال شهر رمضان المبارك.

وتعمدت صفحات إخبارية نشر وتداول أنباء منع التصوير داخل الحرم المكي والمسجد النبوي دون تحري الدقة أو الحصول على المعلومة الدقيقة من مصدرها الصحيح وذلك بهدف إثارة الجدل وحصد المزيد من المتابعين.

كما أعاد عدد من النشطاء عبر منصتي "تويتر" و"إنستغرام" تداول منشورات منع المصلين والمعتمرين من التصوير داخل الحرم المكي مرفقة بعبارات الاستياء والشجب وتوجيه الاتهامات للسلطات السعودية دون حق.

وزعمت هذه المنشورات أن قرار السلطات السعودية منع التصوير داخل المسجد الحرام جاء بسبب انتشار ظاهرة "تسويق" مشاهير السوشال ميديا لأغراض تجارية أمام الكعبة المشرفة.

هل منعت السعودية التصوير داخل الحرم المكي؟

لم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي من السلطات السعودية ممثلة بـ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية حول قرار منع التصوير داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ومن المرجح أن هذه الإشاعات بدأت بالانتشار مطلع شهر مارس الجاري بعدما أوصت السلطات السعودية بعدم استخدام "كاميرات" المساجد لتصوير الأئمّة والمصلّين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثّها في الوسائل الإعلاميّة بشتّى أنواعها.

ورجح عدد من نشطاء بأن سبب تداول هذه الإشاعات المتعلقة بمنع التصوير هو التباس في فهم القرار حول ضوابط التصوير في المساجد.

السديس: لا تنشغلوا بالتصوير

قال لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس لزوار بالحرم: "لاتنشغلوا بالتصوير، تفرغوا للعبادة، بيت الله الحرام مكان للعبادة فينبغي علينا تعظيمه ورعاية الآداب الشرعية فيه .. ونحرص فيه على التفرغ للعبادة وعدم الإنشغال بالتصوير والهواتف المحمولة".

من جهته، نفى مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، لم يتم الكشف عن اسمه، ما تردّد على مواقع التواصل.

وقال المسؤول لوكالات أنباء عالمية أن قرار منع التصوير لا يتعلّق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلّين في الحرمين الشريفين.

وأضاف "يمكن رؤية آلاف من زوّار المسجد الحرام يلتقطون صوراً شخصية بالمسجد حتى الآن".

