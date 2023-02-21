هلع بعد انحسار مياه البحر الأبيض .. هل نحن على موعد مع تسونامي؟

البوابة - سادت حالة من الهلع والذعر لدى أهالي فلسطين ولبنان بعد رصد انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط لمسافة 40 متر، وسط مخاوف من حدوث تسونامي ، تزامنًا مع الزلزال الجديد الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، مساء الاثنين، 20 فبراير، بقوة 6.4 درجات تلته هزة أرضية بقوة 5.8 درجات.

وتوجه أهالي مدينة عكا الساحلية نحو الشواطئ الشمالية لفلسطين لرصد انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط وظهور تصدعات في الصخور، ووثقوا المشهد المريب عبر صورٍ ومقاطع فيديو جرى تداولها بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما رصد أهالي مدينة عدلون اللبنانية تراجع مستوى البحر الأبيض المتوسط بطريقة مرعبة في حادثة مشابهة لسيناء المصرية التي شهدت التراجع ذاته وهو ما دفع كثيرون للتعليق بأن المنطقة على موعدٍ مع أمواج تسونامي مدمرة في القريب العاجل.

هل تشهد المنطقة تسونامي؟

ودفعت الصور ومقاطع الفيديو التي توثق انحسار مياه البحر الميت مجموعة من الخبراء في الأردن ولبنان وفلسطين للتعليق.

خبراء في شؤون الزلازل

في الأردن، استبعد الباحثان في شؤون الزلازل الدكتور محمود القريوتي الدكتور عيد الطرزي، وقوع تسونامي في المنطقة العربية على خلفية الزلزال المزدوج الذي هز منطقة الحدود التركية السورية مساء أمس الاثنين.

وقال الدكتور القريوتي أن تراجع منسوب المياه في المدن الساحلية العربية في لبنان وفلسطين ومصر هي إن الصور المتداولة بشأن تراجع المياه عن شاطئ عكا قد يكون بسبب حركة الصفائح التكتونية في الفترة الأخيرة مستبعدًا حدوث موجات تسونامي.

من جهته استبعد الطرزي وقوع تسونامي في المنطقة، مؤكدًا أنه من الطبيعي صدور تحذيرات لحظة وقوع الزلزال للابتعاد عن الشواطئ خوفًا من الموجات الارتدادية إذا كان موقع حدوث الزلزال قريبًا من البحر.

وأشار إلى أن الحركة في الزلزال بمعظمها كانت أفقية (شمال وجنوب)؛ لذا لم يقع تسونامي هنالك.

مركز فضاء الناصرة يطمئن المواطنين

أصدر مركز فضاء الناصرة بيانًا رسميًا كشف فيه أن انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط يعود إلى ظاهرة المد والجزر المرتبطة بالقمر وأطواره، إذ كان القمر ليلة أمس بمرحلة محاق.

وأكد المركز أن ظاهرة انحسار مياه البحر ظاهرة دورية وتحدث مرتين كل شهر، وليس هناك حديث عن تسونامي بسبب الزلزال، ولا داعي للقلق.

المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء في مصر

كشف المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء (NRIAG) إن جميع التقارير المنتشرة على الإنترنت حول انحسار مياه سيناء مبالغ فيها بشكل كبير.

واستبعد المعهد حدوث تسونامي في المنطقة وأوضح أن ما شهده شواطئ سيناء من انحسار للمياه كان بسبب المد الطبيعي.

وأكد المعهد أن مصر بعيدة عن حزام الزلازل.

ما هو تسونامي

التسونامي هي عبارة عن موجات عملاقة تسببها الزلازل أو الانفجارات البركانية التي تقع تحت سطح البحر، ومع انتقال الأمواج إلى الداخل، فإنها تتراكم على ارتفاعات أعلى وأعلى مع انخفاض عمق المحيط قد تجتاح اليابسة.

تعتمد سرعة موجات التسونامي على عمق المحيط وليس مسافة مصدر الموجة، فقد تنتقل موجات تسونامي بنفس سرعة الطائرات النفاثة فوق المياه العميقة، وتتباطأ فقط عند وصولها إلى المياه الضحلة.

بينما يُشار إلى موجات التسونامي غالبًا بـ موجات المد والجزر، إلا أن الخبراء لا يفضلون هذه التسمية لأن المد والجزر لا علاقة له بهذه الأمواج العملاقة.