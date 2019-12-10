هولندا تعلن الحرب على غاز الضحك.. وتدرجه ضمن "المخدرات الممنوعة"

كشفت الحكومة الهولندية عن نيتها لحظر بيع "أكسيد النيتروس" أو المعرف بـ"غاز الضحك" وإدراجة في اللائحة السوداء للمخدرات الممنوعة بعد إفراط الشباب في استخدامه مؤخرًا.

وقال نائب وزير الصحة "بول بلوكهوس" في خطاب للبرلمان: "الاستخدام الترفيهي لغاز الضحك أصبح مشكلة، وبالتالي فقانون الأفيون هو السبيل الصحيح لمعالجة ذلك".

وتابع: "نسعى لإدراج غاز أكسيد النيتروس في قائمة الأفيون B إلى جانب القنب والقات، لكن الفرق هو أن مستخدميه لن يواجهوا تهمًا جنائية بل تهمة حيازة واستخدام أدوية واستخدامها بطريقة غير قانونية".



وأشار "بلوكهوس" الى أن استخدام ذلك الغاز سيظل مسموحًا به لدى أطباء الأسنان كمسكن للألم ولدى بعض مصنعي الأغذية في معلبات الكريمة المخفوقة.



يذكر "أكسيد النيتروس" يؤدي عند استنشاقه لفترة وجيزة من الابتهاج، وكان استخدامه يعتبر غير ضار لكنه يتسبب في فقدان الوعي والسقوط أو التعرض لحادث مروري، فإن استخدامه أيضا قد يتسبب في"تضرر المخ".





ويعرف عن غاز الضحك أو أكسيد النيتروس، أنه يتمتع بالقدرة على تغيير الحالة المزاجية للإنسان، كما أنه مخدر طبي.

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ويعمل غاز الضحك على منع وصول الإشارات الصادرة عن أجزاء مختلفة من الدماغ إلى العقل الواعي، ما يعطي شعور مؤقتًا بالاسترخاء والابتهاج عند من يستنشقه.

وتشير تقارير الأخيرة إلى أن عدد مستخدمي غاز الضحك يقدر بحوالي 569 ألف شخص، غالبيتهم من الفئة العمرية بين 16 و24 عامًا. (حسب رويترز)

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