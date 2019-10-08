هولندا تقرر تغيير اسم البلاد.. ما هو الاسم البديل؟

لطالما ربط السيّاح اسم "هولندا" بالمخدرات وبحيّ أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء وهو ما دفع الحكومة الهولندية التخلي عن هذا الاسم الذي يسيء لسمعة البلاد، لكن ما هو الاسم البديل؟

وكشفت السلطات الهولدنية بأن الاسم الجديد للبلاد سيكون Nederland في خطوة أثارت جدلًا عارمًا.

وبررت الحكومة خطوتها المرتقبة، بأنها تأتي نظرًا إلى الصورة السيئة، التي باتت مقترنة في الأذهان بتسمية هولندا.

في حين قالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، أن "هولندا تحتاج إلى علامة تجارية وطنية أكثر اتساقًا وتنسيقًا، نريد أن نقدم هولندا كدولة منفتحة، ومبتكرة، وشاملة".

وأشار: "قرار الحكومة الهولندية بالتخلي عن استخدام مصطلح هولندا الأكثر شيوعًا، سيقابله اعتماد تسمية نيذرلاند، وهو الاسم الرسمي للبلاد".

ولتحقيق غايتها قررت السلطات الهولندية ما يلي:

الترويج للتسمية الجديدة في المحافل الدولية، مثل مسابقة (يوروفيجن) الغنائية، التي ستقام في مدينة روتردام، في شهر مايو المقبل.

عن طريق منتخب كرة القدم عبر وضع اسم "نيذرلاند" على قميص الفريق للترويج للاسم الجديد للبلاد.

الترويج للاسم الرسمي الجديد خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، طوكيو عام 2020.

العلم الهولندي:

​

على الرغم من أن علم هولندا يتألف من ثلاثة ألوان وهي: الأحمر والأبيض والأزرق، إلا أن اللون البرتقالي يستخدم بشكل بارز في العلامة التجارية للبلد.

وذكرت صحيفة Dutch News أن اللون البرتقالي سيظل هو اللون الرسمي للبلاد، لكن من غير المعروف ما إذا كان سيتم الاحتفاظ برمز الزنبق أم لا.

الفريق الهولندي لكرة القدم:

​

من المرجح أن يكون فريق كرة القدم في هولندا ومجلس السياحة الأكثر تضررًا من هذا القرار، بالنسبة للعديد من عشاق الرياضة حول العالم، يعد اسم هولندا علامة تجارية قوية.

كما أن اللون البرتقالي الزاهي وكرة القدم الجذابة التي لعبها الهولنديون في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات خلقت إرثًا قيمًا على الساحة الدولية.

كما يواجه مجلس السياحة تحديًا جديدًا قد يكون مُجهدًا ومكلفًا، على الأقل لأن موقعه الرئيسي يستخدم اسم Holland.com. كما ينشر مجلس السياحة أيضًا إرشادات شاملة للعلامات التجارية المعروفة باسم Holland Toolkit.

لمزيد من اختيار المحرر:

شهر عسل وهمي.. هولندا تُقرّب السياح من المواطنين بزواج صوري