  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. والد رجوة ينقذ نانسي بيلوسي من موقف محرج في الزفاف الملكي

والد رجوة ينقذ نانسي بيلوسي من موقف محرج في الزفاف الملكي

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 06 حزيران / يونيو 2023 - 08:18
نانسي بيلوسي - عائلة الأميرة رجوة
نانسي بيلوسي - عائلة الأميرة رجوة

البوابة - ما يزال الزفاف الأسطوري لولي العهد الأردني الحسين يحظى باهتمام مراقبي الأحداث الملكية حول العالم،  بوصفه عرسًا لعائلة ملكية أو أمير عربي، وبالتالي تطغى اعتبارات الفخامة والاهتمام عليه.

اقرأ ايضاًمن هي الأميرة التي لفتت أنظار الملكة رانيا في زفاف الحسين ورجوة؟من هي الأميرة التي لفتت أنظار الملكة رانيا في زفاف الحسين ورجوة؟

ورغم من الحضور البارز للبروتوكول الملكي، إلا أن الزفاف الملكي شهدة عدة مواقف طريفة ولطيفة رصدتها عدسة التصوير البث المباشر خاصة مع حضور عائلات ملكية ورؤساء وقادة دول شقيقة وصديقة وشخصيات عالمية مهمة، ومن ضمنهم سياسيون.

ومع حضور أكثر من 1700 مدعو، فهذا يعني أن المواقف العفوية ستكون أمرًا حتميًا في الزفاف الملكي الذي حظي بتغطية إعلامية مهيبة وتابعه الملايين من جميع أنحاء العالم.

سقوط نانسي 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو التي رصدت هذه المواقف العفوية، وأبرزوا الموقف المحرج الذي تعرضت له رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي أثناء تقديمها التهاني للعروسين وعائلتيهما في قصر الحسينية.

ولدى اقترابها من والد الأميرة رجوة السيد خالد آل سيف، كادت المسؤولة الأمريكية تسقط أرضًا نتيجة تعثرها بفستانها الطويل بالحذاء الذي كانت ترتديه.

لكن السيد خالد تدارك الموقف وجنب السيدة بيلوسي من السقوط أرضًا وتعرضها لموقف محرج أمام كاميرات التصوير التي كانت تبث تفاصيل الحدث الملكي للعالم أجمع.

اقرأ ايضاًمن هي الأميرة التي لفتت أنظار الملكة رانيا في زفاف الحسين ورجوة؟خبيرة موضة تكشف 5 أخطاء في فستان زفاف الأميرة رجوة.. هل توافقها الرأي؟
نانسي بيلوسي في الزفاف الملكي والد رجوة

نانسي بيلوسي في عمان 

وصلت السيدة نانسي بيلوسي العاصمة الأردنية عمان قبل أيام لحضور مراسم الزفاف الملكي الذي أقيم بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة.

وبهذه المناسبة،  قدمت السيدة بيلوسي التهاني للعائلة الهاشمية في حفل الاستقبال ومأدبة العشاء التي أقيمت في قصر الحسينية.

 

كلمات دالة:الأميرة رجوةالأمير عبداللهخالد السيفخالد آل السيفالأمير الحسين

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...