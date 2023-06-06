والد رجوة ينقذ نانسي بيلوسي من موقف محرج في الزفاف الملكي

البوابة - ما يزال الزفاف الأسطوري لولي العهد الأردني الحسين يحظى باهتمام مراقبي الأحداث الملكية حول العالم، بوصفه عرسًا لعائلة ملكية أو أمير عربي، وبالتالي تطغى اعتبارات الفخامة والاهتمام عليه.

ورغم من الحضور البارز للبروتوكول الملكي، إلا أن الزفاف الملكي شهدة عدة مواقف طريفة ولطيفة رصدتها عدسة التصوير البث المباشر خاصة مع حضور عائلات ملكية ورؤساء وقادة دول شقيقة وصديقة وشخصيات عالمية مهمة، ومن ضمنهم سياسيون.

ومع حضور أكثر من 1700 مدعو، فهذا يعني أن المواقف العفوية ستكون أمرًا حتميًا في الزفاف الملكي الذي حظي بتغطية إعلامية مهيبة وتابعه الملايين من جميع أنحاء العالم.

سقوط نانسي

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو التي رصدت هذه المواقف العفوية، وأبرزوا الموقف المحرج الذي تعرضت له رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي أثناء تقديمها التهاني للعروسين وعائلتيهما في قصر الحسينية.

ولدى اقترابها من والد الأميرة رجوة السيد خالد آل سيف، كادت المسؤولة الأمريكية تسقط أرضًا نتيجة تعثرها بفستانها الطويل بالحذاء الذي كانت ترتديه.

لكن السيد خالد تدارك الموقف وجنب السيدة بيلوسي من السقوط أرضًا وتعرضها لموقف محرج أمام كاميرات التصوير التي كانت تبث تفاصيل الحدث الملكي للعالم أجمع.

نانسي بيلوسي في عمان

وصلت السيدة نانسي بيلوسي العاصمة الأردنية عمان قبل أيام لحضور مراسم الزفاف الملكي الذي أقيم بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة.

وبهذه المناسبة، قدمت السيدة بيلوسي التهاني للعائلة الهاشمية في حفل الاستقبال ومأدبة العشاء التي أقيمت في قصر الحسينية.