وثقت فعله بفيديو مروع.. شاب يتحرش بخادمة والسلطات السعودية تتحرك

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم لشاب يتحرش بعاملة منزلية من جنسية إفريقية مستغلًا عدم تواجد ذويه في المنزل.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي يتعذر على موقع البوابة نشره لما يتضمنه من لقطات فاضحة، فقد حاول الشاب ابتزاز العاملة بالحصول على المال مقابل تنفيذ فعله الشنيع والقيام بسلوكيات بذيئة وقبيحة.

وعلى ما يبدو أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض له الخادمة المنزلية للتحرش الجنسي من قبل مخدومها وهو ما دفعها لتصوير المشهد دون علمه بهدف مساعدتها وتوفير الحماية لها.

وعبر وسم #القبض_على_المتحرش_بالعاملة طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية القبض على الشاب المتحرش والمبتز ومحاسبته أمام الجهات المختصة خاصة بعد ظهور وجه الخادمة بالكامل التي كانت تعاني من اللحظات المروعة التي كانت تعيشها أمام الشاب الوحش الذي تعمد خلع ملابسه السفلية أمامها.

وشارك في الوسم المذكور العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الذي أكدوا رفضهم لمثل هذه الممارسات التي لا يقبلها الشرع والدين والإنسانية والعادات والتقاليد.

وبعد ساعات من تداول مقطع الفيديو، أعلنت شرطة منطقة مكة القبض على "مواطن" لابتزازه فتاة وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات بحقه وإحالته إلى النيابة العامة دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ولم يتم الإعلان ما إذا كان بيان شرطة مكة مرتبط بحادثة تحرش الشاب بالخادمة الإفريقية، إلا أن المغردين أكدوا أن الشاب المعني بالقضية هو الذي ظهر في مقطع الفيديو المروّع.