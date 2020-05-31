وزير إندونيسي يثير الجدل بتصريح صادم: "كورونا مثل الزوجة عليك أن تعتاد عليها"

انتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان وزير إندونيسي بارز بعد أن شبّه فيروس "كورونا" المُستجد بالسيطرة التي يمتلكها الزوج على زوجته.

وقد أثار وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ جدلًا عارمًا لتشبيهه فيروس "كورونا" المُستجد بالزوجات، في محاولة من جانبه لتهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية.

وقال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي: "هل سنختبئ إلى الأبد؟ يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا".

وأضاف: "تلقيت منشورًا ساخرًا من زميلي (وزير الشؤون البحرية والاستثمار) لوهوت باندجايتان، يقول إن (كورونا) مثل زوجتك؛ حيث تحاول في البداية السيطرة عليها، ثم تدرك أنك لا تستطيع، ثم تتعلم كيف تتعايش معها".

وأثارت تلك التعليقات ردودًا غاضبة من جماعات حقوقية نسائية، وإندونيسيين آخرين عبر الإنترنت.

وقالت جمعية التضامن مع المرأة في بيان: "لا يعكس ذلك التصريح فقط عدم كفاءة الحكومة في معالجة جائحة (كوفيد- 19)، ولكنه يظهر أيضًا المواقف المتحيزة للجنس، وكراهية النساء من جانب المسؤولين الحكوميين".

وأضافت: "النكات التي تستخدم النساء موضوعًا لها ستعمل فقط على تطبيع ثقافة العنف ضد المرأة".

وقال الأمين العام لتحالف النساء الإندونيسيات "مايك فيراواتي تانغكا": "إن تعليق محفوظ لم يكن "كراهية النساء" فحسب ، بل كان يلمح لشيء أبعد بكثير".

وقال لـ ABC: "هذا يظهر أنه ليس لديه فهم واضح لخطورة جائحة COVID-19 في هذا البلد".

لمزيد من اختيار المحرر:

ملك تايلاند يخرج من عزلته "الفاخرة" ويصطحب جيشه النسائي في جولة بالدراجات الهوائية