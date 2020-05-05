وسط إجراءات وقائية.. إمبراطور اليابان يحتفل بالذكرى الأولى لتنصيبه مرتديًا الكمامة

شهدت اليابان يوم الجمعة الماضي احتفالات "استثنائية" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لجلوس الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" على عرش الأقحوان في ظل حالة الطوارئ في البلاد بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

واقتصرت الاحتفالات بتحية "ناروهيتو"، الذي كان مرتديًا قناعًا جراحيًا، المهنئين على جانب الطريق من داخل سيارته الملكية وهو في طريقه إلى القصر من أجل الطقوس.

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وبعد وصوله القصر، كان على "ناروهيتو" أن يتحول إلى الزي التقليدي للصلاة من أجل السلام والسعادة للشعب ولآلهة شنتو، لكن تم إلغاء بعض المراسم المقررة بسبب هذا الوباء.

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وأجبر الوباء الحكومة اليابانية على إلغاء زيارة كانت مقررة للإمبراطور "ناروهيتو" والإمبراطورة "ماساكو إلى بريطانيا خلال الربيع بالإضافة إلى إلغاء الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور في فبراير الماضي.

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وقال رئيس الوزراء "شينزو آبي" الخميس، إنه يخطط لتمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد نهاية 6 مايو الجاري لأن العدوى تنتشر وتثقل كاهل المستشفيات.

وطبقًا لإحصاءات وزارة الصحة الجمعة، فقد سجلت اليابان 14281 حالة مؤكدة، بزيادة 182 عن اليوم السابق، و432 حالة وفاة.

يذكر أن "ناروهيتو" اعتلى العرش في الأول من مايو 2019، بعد يوم واحد من تنازل والده أكيهيتو، الذي استمر في الحكم لثلاثة عقود، في أول تنازل عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.

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وشهدت مراسم اعتلاء "ناروهيتو" العرش العام الماضي حفلات رسمية جرت في القصر الإمبراطوري في طوكيو وفق الطقوس بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدًا.

وانطلقت حينها مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني في القاعة الرئيسية "ماتسو نو ما" داخل القصر الإمبراطوري، وشارك في الحفل نحو 200 شخصية من اليابان والدول الأجنبية والمنظمات الدولية.