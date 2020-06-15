وسط "احتجاجات الليرة".. جنازة رمزية تنقل الوضع العام في لبنان

شهدت عدة مدن لبنانية منذ أسابيع مظاهرات تخللها قطع للطرق ومواجهات مع قوات الأمن احتجاجًا على تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار وتسجيلها انخفاضًا غير مسبوق.

واتهم المتظاهرون السلطات اللبنانية بالفساد في ظل الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع السريع للأسعار.

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وفي الوقت الذي شهدت مناطق عدة حرق الإطارات يقابله إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ارتدت مجموعة من الفتيات اللون الأسود، وانخرطن في جنازة رمزية لتشييع جثمان لبنان، في إشارة إلى ما وصلت إليه البلاد من أوضاع مأساوية.

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وحملن الفتيات في ساحة الشهداء نعش ملفوف بالعلم اللبناني، في جنازة رمزية لبلدهم الذي تعصف به الأزمة.

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وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن أن البنك المركزي سيطبق إجراءات يوم الاثنين تشمل "ضخ الدولار في السوق" في محاولة لدعم الليرة اللبنانية.

وعلى الرغم من الوعود، تجمع حوالى 200 شاب على دراجات نارية في وسط بيروت، مساء الجمعة، قام بعضهم بتهشيم واجهات المحلات وإضرام النار في المتاجر.

وفي طرابلس، ألقى متظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود وهشموا واجهات عدة بنوك ومحلات، ورد الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

أما رئيس الوزراء السابق سعد الحريري فجال في المنطقة، وأدان التخريب وأعمال الشغب.

يذكر أن لبنان يعد واحد من أكثر البلدان مديونية في العالم، مع ديون سيادية تزيد عن 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد عجز عن السداد في مارس.

وبدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي سعيًا للحصول على قروض مالية بمليارات الدولار.